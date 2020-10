DHF-formand: Danmark kan afholde EM selv

Danmark kan løfte værtskabet ved EM i håndbold selv.

Det siger formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, i et interview med TV2 Sport.

Udsagnet kommer, efter at præsidenten for Det Norske Håndboldforbund (NHF), Kåre Geir Lio, mandag luftede muligheden for, at Norge kunne trække sig som medvært.

Med under to måneder til slutrunden er Danmark i stand til at overtage de kampe, der skulle være spillet i Norge, fortæller Bertelsen.

- Vi kan rent turneringsmæssigt godt løse det. Der er jo en hel masse logistiske opgaver, vi så lige pludselig skal til at løse. Det tror jeg på, at vi kan, med den erfaring vi har. Men indtil nu er det Norge, der har den halvdel af turneringen, og så må vi se, hvad der så kommer, siger han til TV2 Sport.

Coronarestriktionerne i Norge kan gøre det svært at afvikle slutrunden. Blandt andet foreskriver myndighedernes retningslinjer, at hvis en enkelt spiller bliver smittet undervejs, skal hele vedkommendes og dets eventuelt seneste modstander gå i karantæne og tages ud af EM.

I Danmark skal der spilles EM-kampe i Frederikshavn og Herning, mens der i Norge efter planen skal spilles i Trondhjem.

Medaljekampene er planlagt til at skulle spilles i Norge.

EM i kvindehåndbold står til at blive afviklet i perioden 3.-20. december.

