DHF-formand: EM uden tilskuere er en mulighed

Danmark og Norge skal lægge haller til en europæisk håndboldfest i december, når EM for kvinder afholdes i de to lande.

Men udbruddet af coronavirus har skabt tvivl, om hvordan turneringen kan afvikles.

Formand i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Per Bertelsen afviser ikke, at det kan ende med at blive uden tilskuere på tribunerne.

- Vi kan godt komme i en situation, hvor vi skal spille et mesterskab for lukkede døre. Det er worst case (værste tilfælde, red.), men det er en mulighed, siger han til DR Sporten.

- Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at gennemføre et mesterskab. Omvendt skal vi også have nogle økonomiske garantier for, at vi ikke sætter penge til.

Ifølge Per Bertelsen vil et eventuelt nul ud for den post i budgettet, der hedder entreindtægter, betyde et minus på cirka 18 millioner kroner.

De danske håndboldkvinder kan ende med at møde Frankrigs regerende europamestre i indledende gruppe ved EM.

Danmark er seedet i andet lag ved lodtrækningen, der bliver foretaget 18. juni.

Dermed skal Jesper Jensens tropper altså op imod et hold fra øverste seedningslag, der ud over Frankrig består af Hollands verdensmestre, Rusland og Rumænien.

De fire lande sluttede på de fire øverste pladser ved EM i 2018, som danner grundlag for seedningen.

Det danske hold er forhåndsplaceret i gruppe A og kan ikke ramle ind i Holland, som allerede er sikker på at blive del af gruppe D.

EM afholdes fra 3. til 20. december.

Danmark skal spille indledende runde og en eventuel mellemrunde i Boxen i Herning. Begge semifinaler, bronzekamp og finale bliver spillet i Telenor Arena, der ligger på det tidligere lufthavnsområde Fornebu i Oslo.