Disciplinærinstans: Århus Håndbold bryder ikke regler

Håndboldens Disciplinærinstans under Dansk Håndbold Forbund (DHF) vurderer, at Århus Håndbold ikke har overtrådt reglerne i forbindelse med konkurs.

Det oplyser DHF i en pressemeddelelse.

Dermed får TMS Ringsted ikke medhold i sagen og rykker ud af ligaen.

Klubben, der sluttede sidst i grundspillet, mente ellers, tingene ikke gik rigtigt for sig, da Århus Håndbold gik konkurs og smeltede sammen i fusion med Skanderborg.

- Skanderborg Håndbold og det nu konkursramte Århus Håndbold idømmes en bøde på hver 25.000 kroner, da klubberne har tilsidesat deres informationspligt om de indledte forhandlinger om en helt eller delvis sammenlægning.

- Derudover har disciplinærinstansen truffet afgørelse om, at Århus Håndbold ikke har overtrådt gældende regler i forbindelse med konkursen. Det skyldes, at de sportslige konsekvenser skal regnes fra tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, lyder det i afgørelsen.

Sagens parter har alle mulighed for at appellere afgørelserne til appelinstansen inden for syv dage.

TMS Ringsted mener, at Århus Håndbold har planlagt sin egen konkurs og dermed skulle have meddelt DHF om konkursen før 4. april, hvor sidste runde af grundspillet blev afviklet.

Var det sket før sidste spillerunde, ville Århus Håndbold blive suspenderet fra grundspillet i turneringen med det resultat, at Århus Håndbold teknisk ville blive placeret på sidstepladsen i turneringen. Hermed ville Ringsted have undgået direkte nedrykning.

- På baggrund af det samlede regelgrundlag har vi vurderet, at de sportslige konsekvenser af et håndboldselskabs konkurs skal tage udgangspunkt i tidspunktet for konkursdekretets afsigelse.

- På det tidspunkt er grundspillet færdigspillet og lukket for ændringer. Resultaterne fra grundspillet står derfor ved magt, siger Sigurd Slot Jacobsen, der er formand for Disciplinærinstansen.

På baggrund af Ringsteds protest blev der for 12 dage siden indledt en hastesag. Ikke mindst fordi Ringsted, hvis klubben fik medhold, skulle deltage i nedrykningsspillet, som allerede er i fuld sving.