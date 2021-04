Disciplinærinstans indleder hastesag efter håndboldkonkurs

TMS Ringsted bebudede tirsdag, at man ville nedlægge protest over måden, som Århus Håndbold blev begæret konkurs på og den efterfølgende fusion mellem et nyetableret Aarhus-selskab og Skanderborg Håndbold.

Onsdag ligger sagen på bordet hos Dansk Håndbold Forbunds (DHF) Disciplinærinstans.

Det bekræfter instansens formand, Sigurd Slot Jacobsen.

- Vi har fået den bragt ind via deres advokat. Vi har hurtigt kigget på den, og så igangsætter vi en høring og skynder os så vidt muligt, siger Sigurd Slot Jacobsen.

TMS Ringsted rykkede søndag direkte ned fra herrernes bedste håndboldrække, og først derefter blev Århus Håndbold begæret konkurs.

Var det sket inden sidste spillerunde, var Århus sluttet på sidstepladsen, og Ringsted havde så fået en ny chance for overlevelse i nedrykningsspillet.

Det håber Ringsted stadig på ved at bringe sagen til disciplinærinstansen, og derfor skal sagen behandles hurtigt, da nedrykningsspillet begynder allerede i weekenden.

Sigurd Slot Jacobsen tør endnu ikke sætte tidsramme på sagen.

- Jeg tør ikke sætte en tidsramme på endnu, da det afhænger af, hvor stramme frister vi kan sætte i denne høring, deres muligheder for at svare samt den eventuelle kontrahøring.

- Vi vil forsøge at gennemføre det absolut så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre, for vi ved godt, at det potentielt kan have betydning for afviklingen af det, der skal ske nu her, siger formanden.

Ringsted påpeger, at det ikke er lovligt at vente med at oplyse om en fusion, og det mener Ringsted, at der bevis for i sagen med Århus Håndbold og Skanderborg.

- Vi vil have sagens akter helt frem i lyset. Der er flere steder lavet fodfejl i forhold til vores fælles ligareglement, skrev Ringsted på sin hjemmeside tirsdag.