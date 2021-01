Dobbelt guld: Et historisk VM-hold

KAIRO (Ekstra Bladet): Sfinksen har løvekrop, menneskehoved og vogter templet.

Sådan én har vi i menneskelig udgave. Han hedder Niklas Landin og er nu dobbelt verdensmester i håndbold. Sammen med sin lillebror.

Landinerne blafrede. Storebror lukkede butikken nede i sin ende og stod en pragtkamp, og lillebror hakkede iskoldt bolden ind til 26-23 med halvandet minut igen.

Så var det VM-guld ligesom i hus, og den store pokal ryger med ’hjem’ til Danmark i håndbagagen mandag lige over middag.

Første gang er vel sjovest?

- Hæ, nej det er sgu også meget sjovt nu. Det var lidt anderledes med tilskuere, men det tager jo ikke noget fra, hvor stor en præstation det har været inde på banen, siger en lykkelig Niklas Landin.

Brødrene Landin i guldjubel

Kaptajnen går af gode grunde bagest inde på banen – men alligevel forrest, da han beviste, at gode målmænd hiver de vitale redninger ud af repertoiret, når der er allermest behov. Landin blev klokket for 15 parader af EB’s bogholdere – de ti efter pausen - og det giver en procent på 41.

Det er det, der som regel skal til, når man vinder finaler og titler, og sådan blev det også i Egypten, hvor spillerne nåede at smage på en del af de ti plager.

Efter to dramaer med flot spil blev finalen mere en skandinavisk sejtrækker.

- Jeg synes egentlig, spillet var helt okay. Der var mange udvisninger, hvor der blev eksperimenteret lidt. Da vi havde allermest brug for det, beviste Nikolaj Øris, at han stadig var godt tilpas og kunne levere, ligesom Jacob Holm også gjorde. Det var virkelig skønt at se, siger Niklas Landin.

Lasse Svan fik en forstrækning i læggen i første halvleg, og Johan Hansen sad helt ude på tilskuerrækkerne. Det gav for en stund bange anelser, indrømmer keeperen.

- Ja, så tænker man, at det ikke er så godt. Der er heller ikke super mange afslutninger, vi får fra fløjen, men Gidsel scorer på en rigtig vigtig.

Dig selv?

- Jo, det gik fint til sidst, og jeg er da oven ud lykkelig for, at det gik, som det gik.

Kan du forklare, hvor du henter redningerne fra i den afgørende fase?

- Nej, det kan jeg egentlig ikke. Nogle gange lykkes det, og når man tror på det, kan det stadig gå godt. Jeg forsøgte at spille mit spil og gøre det, jeg havde besluttet i forhold til skytterne, og det holdt heldigvis vand.

Nu er I vel et historisk hold?

- Ja, det er dejligt. Det tager vi gerne med. Jeg synes, at fra 2010 til nu har vi været i diverse finaler, og nu er vi også begyndt at vinde en del af dem, så det er en stor styrke at have: At man kan levere i finaler. Det kan vi!

Hvad tænker du, når du zoomer ind på dette VM?

- Det har været anstrengende på en anden måde, men jeg synes, at da man kom i gang efter de første tre kampe, så var der jo som sådan ikke… Jeg gik i hvert fald ikke og frygtede at få corona ind på holdet.

Næ, vi ryger først i farezonen, når vi kommer hjem…

- Ha, det kan godt være. Det håber jeg ikke. Men jeg har ikke frygtet corona på noget tidspunkt.

Hvad glæder du dig allermest til lige nu?

- At komme hjem!

Har du det fint nok med, at der ikke bliver den store fejring og heltemodtagelse?

- Næ, jeg ville da gerne have været en tur op på balkonen igen. Er du sindssyg, det er fedt! Men vi accepterer, det ikke kan blive til noget denne gang.

