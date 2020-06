Dobbelt hæder

Det er ikke kun på det danske håndboldlandshold, at Mikkel Hansen og målvogter Niklas Landin markerer sig som de største stjerner.

Når scenen er den europæiske klubelite er de to stjerner også blandt de allerbedste. Det mener i hvert fald Europas håndboldfans, som har afgivet stemmerne til denne sæsons allstarhold i Champions League.

Fredag har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) offentliggjort denne sæsons allstarhold, og her er de to danskere at finde.

Med 10.070 stemmer har Landin (THW Kiel) fået pladsen mellem stængerne, mens Mikkel Hansen (Paris-Saint Germain) med sine 9543 stemmer har fået pladsen som playmaker på holdet.

Sikreste mand på holdet er dog Hansens holdkammerat fra PSG Sander Sagosen. Nordmanden har på venstre back fået 14.004 stemmer.

Både Kiel og PSG er blandt de fire hold, som mellem jul og nytår skal spille Final 4 i Köln om titlen.

På kvindesiden var der ingen danskere på allstarholdet, men der var dog en smule dansk islæt.

Team Esbjergs norske fløjspiller Sanna Solberg har således fået pladsen som venstre fløj på holdet.