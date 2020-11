Døde mink rammer EM i Danmark

DHF har fået en ny udfordring, fordi Frederikshavn skal være vært for Norges pulje under EM i december – men Nordjylland lukker helt ned

AARHUS (Ekstra Bladet): Nedlukningen af Nordjylland har også store konsekvenser i sportens verden.

Corona-situationen og et stort lockdown frem til minimum 3. december er et nyt slag mod Dansk Håndbold Forbund, der præcis i starten af december byder Europa indenfor til EM i kvindehåndbold.

Danmark spiller i Herning. Norge spiller i – Frederikshavn!

Som situationen er lige nu og også tegner frem mod jul, er det stort set udelukket, at Frederikshavn kan være vært for større idrætsbegivenheder en familiemesterskaber i kluns.

DHF-Formand Per Berthelsen. Foto: Miriam Dalsgaard/POLFOTO

- Nu har jeg ikke fået alle informationer og kender ikke detaljerne. Det har vi folk, der kigger på i aften, og så går vi i gang med det i morgen tidlig, siger Per Bertelsen, der som DHF-formand og topleder gennem mange år har haft fingeren på pulsen ved talrige mesterskaber på dansk grund.

Torsdag aften er han i Aarhus som vidne til herrelandsholdets EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

- Vi vil snakke med Frederikshavn om, hvad der er af muligheder – og hvad der er umuligt. Vi skal nok finde en løsning og gøre det ene eller det andet.

Altså flytte det fra Frederikshavn til en anden by?

- Nej, det har jeg ikke sagt! Vi går ud fra, vi spiller i Frederikshavn, indtil vi er kommet der til, hvor vi sammen med Frederikshavn finder en løsning.

Hvis det viser sig at være umuligt at opholde sig i Nordjylland i december, er Herning så en mulighed?

- Det er en løsning. Danmarks gruppe spiller hver anden dag, så der er kapacitet til det. Men vi er loyale over for Frederikshavn, til vi er tvunget til at beslutte os for noget andet, og ja… Så kigger vi på det. Turneringen KAN afvikles i Herning, fordi vi spiller hver anden dag. Vi skal i givet fald have kigget på det logistiske, fordi der så skal være en rød boble mere.

Det gør det jo ikke lettere, hvis Norge også må opgive at afvikle deres to puljer…

- Det kommer an på, om det er os, der bliver spurgt.

Er I nærmest tvunget til at sige ja i givet fald?

- Vi er ikke tvunget til noget som helst. Det er vi ikke, og vi gør det, vi skal. Hvis Norge ikke kan overholde deres forpligtelser, er det en sag mellem dem og EHF – ikke mellem Norge og os.

Hvis du nu skulle være helt ærlig, ville du så ikke snart ønske, den slutrunde blev aflyst?

- Nej. Nej, det vil jeg ikke. Det er vigtigt for mig, at vi arbejder indtil sidste dag med at afvikle det EM og VM for mænd i januar for den sags skyld. Det er væsentligt for vores sport, sponsorer, alt. Det hele må ikke falde til jorden et år mere.

