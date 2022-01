Dørmændene fra Nøvling

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Dansk håndbold er rig på historier om små klubber, der fostrer de største talenter. Men det er nu alligevel sjældent, at en bette landsbyklub i Nordjylland kan bryste sig af at have skabt de to kæmper, som fylder det danske midterforsvar ud ved EM.

Både Simon Hald og Magnus Saugstrup begyndte som små drenge at spille håndbold i Nøvling IF i Himmerland. Klubben har flere medlemmer (570) end landsbyen har indbyggere (366), og i 2020 blev Nøvling IF kåret som årets håndboldforening af DHF.

Der er to års forskel på de to dørmænd fra Nøvling. Hald er den ældste, 27, men alligevel nåede de at spille på samme hold som drenge.

Det skete, at Magnus lige måtte hjælpe os lidt på vores hold, siger Hald, der begyndte at spille håndbold, da han gik i tredje-fjerde klasse. De to gik også i samme skole, og har kendt hinanden siden de var seks og otte år gamle.

Præcis som Saugstrup begyndte Hald også som bagspiller.

- Jeg spillede venstre back, og jeg kan godt huske, at vi begge to rendte rundt i bagkæden.

- Hvornår blev du så transformeret om til stregspiller?

- Jeg har nok været 15-16 år. Det begyndte, da jeg kom med på ungdomslandsholdene, hvor de gerne ville se mig på stregen. Så spillede jeg streg på ungdomslandsholdene, mens jeg stadig var bagspiller i klubben.

Artiklen fortsætter under billedet...

Simon Hald i fin stil. Han har ikke glemt at fyre kanonen af. Foto: Lars Poulsen.

- Når du står sammen med Saugstrup i midterforsvaret, giver det så noget, at i har kendt hinanden i så mange år?

- Ja det gør det. Vi har selvfølgelig også spillet sammen i Aalborg. Vi glider lidt lettere ind i tingene sammen. Vi har hurtigt en forståelse for hinanden. Det hjælper en del, at vi kender hinanden, siger Simon Hald.

Hans ven siden barndommen er ikke uenig. Magnus Saugstrup finder også, at samarbejdet er godt.

- Det fungerer rigtig godt. Simon er en sindssygt dygtig forsvarsspiller. Han giver noget fysik og størrelse. Det gør mange ting nemmere med hans størrelse, så jeg er meget tryg ved at stå der sammen med Simon.

- Det er også meget fedt at have en, man også kender fra gamle steder. Så kommer vi til at snakke lidt Aalborg, og så er der nogen navne, der lige dukker op. Det er ret sjovt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Magnus Saugstrup er blevet en meget scoringssikker stregspiller. Foto: Lars Poulsen.

- Hvad siger Nøvling IF til at de har produceret to landsholdsstregspillere?

Det er de stolte af. Det de render rundt og laver i Nøvling er et fantastisk stykke arbejde, siger Magnus Saugstrup, som til dagligt spiller i Magdeburg.

Han fik sit store gennembrud på landsholdet ved sidste års VM i Egypten.

Nu ser det ud til, at Simon Hald får sit her ved EM. I hvert fald har han strålet i holdets seneste to kampe, og det er der er en forklaring på.

- Det er tydeligt, at du har fået en større rolle på landsholdet. Kan du selv mærke, at du har flyttet dig?

- Ja, det kan jeg godt, siger Simon Hald og fortsætter:

- Jeg er vant til at have en stor rolle i klubben (Flensburg Handewitt, Red.), og det har været med til at løfte mig. Rent fysisk er jeg også bare et sted nu, hvor jeg er bedre, end jeg var for et år siden. Det betyder noget, at jeg kan bevæge mig bedre, og at jeg er blevet lidt hurtigere på fødderne.

Artiklen fortsætter under billedet...

I opgøret mod Nordmakedonien dækkede Simon Hald længe sammen med Rene Antonsen. Det gik også fint. De har tidligere spillet sammen i Aalborg. Foto: Lars Poulsen.

- Har du intensiveret den fysiske træning?

- Ja, det gjorde jeg efter min skade. Jeg lavede en plan sammen med vores fysioterapeut og efterfølgende er det blevet rigtig godt. Jeg har ikke haft problemer med mine knæ siden. Det har give mig styrke og hurtighed, og så har jeg også tabt et par kilo.

- Og nu er du første mand fremme i kontrafasen?

- Ja, det var sjovt. Den gode form giver bare et overskud og gør det hele lidt nemmere.

- Nu venter mellemrunden. Hvordan synes du holdet er rustet?

- Vi står godt. I den sidste kamp var der flere, som ikke har spillet så meget, der fik noget tid. De gjorde det rigtig godt. Det viser bare, at der er rigtig mange her, der kan gå ind og bidrage og afgøre kampene, hvis der bliver brug for det. Vi er rigtig godt rustet. Men der venter nogen svære kampe, så vi skal være der, ligesom vi har været i de tre første kampe.

- Den store bredde på holdet blev vel understreget mod Nordmakedonien?

- Det synes jeg. Alle leverede på et virkeligt højt niveau. Der er virkelig en god og stor bredde, siger Simon Hald.