Dommedag! Ind med Emil og ud med Magnus

KAIRO (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen nappede to timeouts for at sparke liv i tropperne igen. Danmark førte med 10, og føringen blev pludselig halveret.

- Vi havde lige en 10-12 minutter, hvor der blev spillet for meget alibi, men så gik vi over i syv mod seks og fik styr på det igen, forklarer Nikolaj Jacobsen.

- Jeg synes, vi løser rigtigt mange ting, og så får vi desværre end 10-måls føring, hvis man kan sige det sådan. Så gik luften lidt ud af ballonen, og alle håber, ham ved siden af klarer ærterne. Vi brænder dumme chancer, siger landstræneren.

- Det var positivt at få testet syv mod seks til sidst, det gav ro på, og vi spillede tingene fint. De første 40 minutter af kampen spiller vi angrebsmæssigt på et rigtigt højt niveau og stort set uden fejl, vi spiller klogt og løser tingene godt.

- Defensivt dækker vi langt hen ad vejen fint, men vi får aldrig løst Frankis Marzo. Vi prøver, men vi må også bare tage hatten af for en mand, der simpelt hen i dag skød for godt til, at vi kunne få fat i ham. Til gengæld havde vi styr på de andre fem, og så gør det knap så meget, der er én, der baldrer løs, siger Nikolaj Jacobsen.

Hvis Argentina taber til Kroatien inden Danmarks kamp mod Japan, ER Danmark allerede kvart til kvartfinalerne.

- Det var et stort skridt for os i dag i forhold til kvartfinalerne. Nu skal Argentina både vinde over Qatar og Kroatien, og det må vi de, om de kan. Ellers har vi næsten sikret os en kvartfinale og kan være i den allerede inden, vi spiller vores egen kamp mod Japan. Det ville være dejligt, give ro – og så kan vi spare nogle kræfter.

Hvad er status på Emil Jakobsen og Jacob Holm?

- Nu skal Emil lige ud at træne fredag, have løbet og skudt lidt, og så kommer han med igen, hvis alt går fint, og Magnus Bramming glider ud. Så tror jeg lige vi ser, hvordan det går med resultaterne i forhold til Jacob Holm. Det kan godt være, vi vælger at spare ham en kamp mere, inden vi bruger ham.

Det dufter af medaljer

