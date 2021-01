DR Congo gik kolde efter pausen

For første gang består VM i håndbold af 32 hold. Det har givet adgang til slutrunden for nummer syv ved de afrikanske mesterskaber, Den Demokratiske Republik Congo.

De afrikanske debutanter var ikke levnet mange chancer i deres første VM-kamp mod de sydamerikanske mestre fra Argentina, der er en fast del af VM-familien. Men det blev ikke nogen let opgave for sydamerikanerne der gik til pause bagud med et enkelt. Men i anden halvleg fik Argentina kontrol over tingene og vandt ganske komfortabelt 28-22.

DR Congo gik frisk til sagen, og gennem hele første halvleg fik Argentina kamp til stregen. Og netop stregspillet var en af congolesernes styrker. Den hærdebrede og 120 kilo tunge Thierry Mvumbi har umulig at holde. Han scorede, når han fik fat i bolden, og hans holdkammerater var gode til at maskere deres indspil.

Hos argentinerne var det et par gamle kendinge, der drev spillet. Brødrene Simonet, der er tre af slagsen, er nogen rutinerede herrer, og især Sebastian og Diego tog sig af målscoringen.

Men det var også en halvleg, der var præget af mange tekniske fejl. Og det var begge hold lige gode om.

Efter pausen tog Argentina styringen på kampen. Fra 15-15 øgede Argentina til 18-15 og virkede til at være i kontrol. DR Congo måtte slide hårdere for deres mål, men Argentina lukrerede af flere kontraløb.

Føringen blev midtvejs i halvlegen øget til 24-18 og kræfterne begyndte at slippe op hos VM-debutanterne, der lavede rigtig mange fejl. Derfra kørte Argentina sikkert sejren i hus.

Danmark møder DR Congo søndag, mens Argentina venter i den sidste indledende puljekamp på tirsdag.

