Drak sig bankelam to dage inden CL-finalen

Den svenske håndboldmålmand Dan Beutler havde det lidt for sjovt inden en kæmpe kamp

De fleste af os kender situationen. Man skal på arbejde i morgen, men gider sgu ikke rigtig at få de obligatoriske otte timer og tage sine vitaminpiller.

Sådan havde Dan Beutler det i hvert fald for 14 år siden, da han skulle spille den sidste og afgørende finale i Champions League med sin tyske håndboldklub Flensburg-Handewitt. Det skriver Aftonbladet.

To dage inden kampen drak han sig nemlig så lam, at han så dobbelt på den skelsættende kampdag. Og det var mere end bare kropsvæsker og måske et par hjerneceller, der gik tabt som følge af branderten.

Barsk besked: De kan glemme det

Beutler og Flensburg tabte nemlig finalen snævert til modstanderen Kiel, hvilket markerede klubben og Beutlers anden finalenederlag i streg. De tabte også i 2004 med svenskeren på kassen.

- Jeg vil aldrig glemme skuffelsen i Kent-Harrys (Flensburgs daværende træner red.) øjne, da jeg fortalte ham det. En af mine holdkammerater sagde til mig, at jeg tabte guldet for os, siger Dan Beutler.

Beutler var normalt førstemålmand, men blev bænket i finalen grundet sin ringe tilstand.

- Min tankegang var så naiv. Jeg troede, der ville komme mange flere Champions League-finaler, og derfor forberedte jeg mig ikke ordentligt, siger Dan Beutler til Aftonbladet.

Det gjorde der for Flensburg, som vandt Champions League i 2014, men der var det uden den store svensker i målet.

Målmandens karriere har dog ikke været en dans på roser efter den bommert. I 2019 satte en positiv kokaintest en stopper for en kontrakt hos danske GOG for Beutler, der i dag spiller for Malmö i hjemlandet.

Taget for kokain: Dansk klub flår kontrakt itu

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Interview med Nikolaj Jakobsen om velkomsten på Thurø efter VM

Bankmandens Brøndby-hemmelighed