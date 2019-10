Drama: Tilskuerne forlangte straffekast

AALBORG (Ekstra Bladet): Én sølle redning – og så blev han alligevel dagens mand i harpikssovs! Jannick Green parerede Aksel Horgens forsøg i straffekastkonkurrencen, og så slog Danmark nok engang Norge.

33-31 i Aalborg efter 29-29 i ordinær kamp er dog ikke et resultat, Nikolaj Jacobsen skynder sig hjem og får hæftet på kapitlet i Wikipedia.

- Nej, og jeg skal heller ikke have tatoveret en stjerne på armen, siger den pænt kolorerede landstræner og griner.

Jannick Green smiler også umanerligt skævt.

Hvordan føles det at blive dansk helt?

- Haha. Det tror jeg ikke, jeg vil kalde mig.

Du tager det sidste straffe!

- Ja, det er rigtigt. Men jeg skyldte også lidt, kan man sige.

Du var måske også lidt prisgivet i det kvarter, du fik?

- Mjaeh… Men det er jo det, vi helst skal have til at fungere, at hvis forsvaret ikke er der, så hiver målmanden lige et par redninger op. Der var et par stykker, jeg skulle have taget. Det er sådan, det nogle gange er, siger målmanden.

Han blev skiftet ud efter 15 minutter ved 9-10 i en halvleg, hvor boldene peb ind i begge ender. Norge førte 19-15 ved pausen!

Der kom mere power i det danske spil i anden halvleg, og de i dagens anledning hvidblusede nåede op på 28-28 efter 56 minutter. Magnus Bramming brændte et straffe i sidste sekund, haluret gik, og spillerne gad faktisk ikke afgøre matchen på straffekast. Men 4737 tilskuere i Gigantium skreg højlydt på STRAFFE, STRAFFE, STRAFFE.

Og så måtte spillerne give sig.

Rasmus Lauge og de fleste andre kunne ikke rigtig se ideen i en shoot-out om tredjepladsen i en træningsturnering, men tilskuerne forlangte det - og fik deres vilje. Og lige her ser det da ud til, at Rasmus Lauge godt kan få øje på komikken. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

- Det er vel også meget god lir, og så er det helt afgjort sjovere at slå Norge end at spille uafgjort mod dem, siger Jannick Green og griner.

Nikolaj Jacobsen indrømmer, at det var presset fra tilskuerne, der fik sat gang i den afsluttende cowboy-duel.

- Vi var ikke helt klar over, hvad der skulle ske. Det handlede om tredje- og fjerdepladsen, så folk var lidt i tvivl, om det nu også var nødvendigt, altså. Vi kunne have klunset om det, men det var da fint lige at få trænet at stå i den situation, man ved aldrig, hvad der sker i fremtiden. Så det var fint, at publikum lige fik råbt den i gang.

Det var tilskuernes fortjeneste?

- Ja, helt sikkert. Hvis de ikke havde råbt på det, så tror jeg faktisk, vi havde undladt at gøre det. De pressede os, og jeg syntes helt tiden, det ville være fint, men der var nogle enkelte, der mente, uafgjort var fint.

- Jeg har fortalt, at jeg langt fra er tilfreds med første halvleg, Jeg har fortalt, at jeg er træt af, at vi spilder 30 værdifulde minutter – at vi ikke kommer med den energi og arbejder hårdt nok. Det kan ikke passe, at Norge kan lave 19 mål på os i første halvleg og ti i anden, siger han og hæver stemmen:

- Vi holder INGEN aftaler, vi var ikke klar oppe i hovederne, det var så ukoncentreret, og de ting, vi havde snakket om inden kampen, fulgte vi ikke. Vi bliver spredt alt for meget ud, åbner for meget på backs og åbner for Bjarte Myrhols løb inde på stregen. I anden halvleg stiller vi os meget mere kompakt.

Hvad tager du ellers med hjem efter to kampe i denne uge?

- Vi har faktisk spillet fint angrebsspil i alle fire halvlege, men vi mangler ind imellem at gøre tingene færdige og sætte finish på som i første halvleg i dag. I anden halvleg er der meget mere disciplin og styr på offensiven.

