Drama venter: Så let kan Danmark ryge helt ud

Den lette version er, at Danmark skal vinde de sidste to puljekampe, og Island skal tabe deres.

Den svære version er, at Danmark skal vinde de sidste to, og Island skal tabe til Ungarn. Antager man, at Rusland ikke får point i puljen, kunne alle de resterende hold ende på fire point.

Danmark skal håbe på at få Ungarn med over, som man i dette scenarie har slået.

Ved pointlighed tæller indbyrdes målscore, og her skal både Danmark og Ungarn være bedre end Island. I det tilfælde er det godt, at Danmark kun tabte med et enkelt mål i kampen mod Island.

Det ville være godt, hvis Danmark eksempelvis vandt med to mål, for så skal Ungarn blot vinde med to over Island.