Dramatisk ungarsk triumf Danmarks EM-gruppe

Ungarns håndboldherrer åbnede lørdag eftermiddag Danmarks EM-gruppe E med en sejr.

Ungarerne havde overtaget i det meste af kampen, som alligevel blev helt spændende til slut, hvor Rusland ramte stolpen med få sekunder tilbage og tabte med 25-26.

Dermed topper Ungarn gruppen med to point.

Senere lørdag spiller gruppe E's to øvrige hold, Danmark og Island, deres første kamp ved slutrunden.

Et hav af danske tilskuere havde allerede indfundet sig i Malmö Arena, da kampen mellem Ungarn og Rusland blev fløjtet i gang klokken 16.

Her kunne de se to af danskernes modstandere spille en yderst jævnbyrdig første halvleg, hvor holdene fulgtes ad.

Midtvejs i halvlegen røg ungarerne ind i en otte minutters lang scoringspause. Det udnyttede Rusland til at bringe sig i front med 11-9.

Rusland tabte knebet 25-26 til Ungarn. Foto: Lars Poulsen.

Ungarn fik dog igen gang i målkontoen og vandt de sidste seks minutter med 5-2 og kunne gå til pause foran med 14-13.

Ungarerne kom også bedst ud til anden halvleg og fik hurtigt skabt sig et hul på fire mål og havde generelt overtaget i halvlegen med fine målmandspræstationer og flotte kontrascoringer.

Men russerne blev ved med at hænge på, og med fire minutter tilbage lykkedes det at udligne til 25-25.

Ungarn scorede i det efterfølgende angreb, men Rusland havde muligheden for at tage det ene point. Desværre for russerne endte et ellers velspillet angreb med et skud på indersiden af stolpen, og så kunne ungarerne juble.

Kampen mellem Danmark og Island begynder klokken 18.15. Danmark møder mandag Ungarn, mens det indledende gruppespil sluttes af med en kamp mod Rusland onsdag.

De to bedste hold fra hver gruppe går videre til mellemrunden.

