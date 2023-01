Driller holdkammerat: Lå sidst og slog ham

Det sociale har en enorm betydning på landsholdet.

Når venskabet er intakt uden for banen, bliver der også løbet den ekstra meter og taget den ekstra tackling i løbet af de 60 minutter i hallen.

De danske landsholdsstjerner bruger mange timer på på blandt andet brætspil, PlayStation og så en del bordtennis.

Især den sidste del er Lukas Jørgensen glad for.

- Jeg spillede ikke så meget bordtennis i starten, men efter et par gode oplevelser, og jeg rykkede op i vores tabel, hvor alle spillere er med, så er det blevet sjovere at stå og slå bolde.

- Nu er jeg glad for, at Jacob Holm lige går i baggrunden, fordi jeg gik fra en sidsteplads til en syvendeplads ved at slå ham, siger den danske streg med et stort smil til Ekstra Bladet.

Den stærke landsholdsstreg er også glad for bordtennis. Foto: Lars Poulsen

Udfordrer hinanden

Der er mulighed for at udfordre alle spillere i landsholdets interne liga, men hvis det er spillere, der maksimalt ligger tre pladser over en, skal spillerne tage imod udfordringen inden for et døgn.

Hvis man derimod ligger flere end tre pladser over, behøver man ikke at sige ja, men det gjorde Jacob Holm alligevel til Lukas Jørgensen, som altså så overraskede gevaldigt.

Han kommer dog næppe længere op ifølge ham selv.

- Så skal jeg udfordre opad igen, men jeg tror, at mit niveau er ved at være nået, så jeg skal nok træne, inden jeg udfordrer de helt bedste spillere.

- Møllgaard er i toppen og er godt forfulgt af Saugstrup, Magnus Landin og Emil Manfeldt måske.

Lørdag er Lukas Jørgensen og Danmark igen i aktion, og det er ikke ved bordtennisbordet.

USA venter klokken 20.30 i Malmö Arena.

