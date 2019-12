Drømmen skudt ned: Holdkammerater vil ikke bade med hende

Der er ikke plads til alle og enhver i omklædningsrummet på det australske landshold.

Det skulle have generet en gruppe spillere på det australske landshold at skulle dele brusere med deres transkønnede landsholdskollega Hannah Mouncey. Ifølge stregspilleren skulle den utilfredse gruppe have kostet hende VM-billetten.

Hannah Mouncey, længst til højre, måtte finde et andet omklædningsrum, hvis hun skulle have været med mod Danmark. Foto: Bob Wood / IHF

Hannah Mouncey repræsenterede det australske herrelandshold som Callum Mouncey ved VM i 2013 og var i denne omgang med til at kvalificere de australske kvinder til VM i Japan, hvor hun skulle have mødt Danmark. Sådan gik det ikke. Den officielle udmelding blev, at hun ikke var 'fit' til at spille ved slutrunden.

I et indlæg hos det australske medie Star Observer bestrider hun nu den begrundelse.

- Der var en gruppe spillere på vores hold med støtte fra holdlederen, som ikke ønskede, at jeg gik i bad med dem eller brugte omklædningsrummet før eller efter kampene. Det var den eneste begrundelse, jeg fik fra vores træner i forhold til min manglende udtagelse, skriver Hannah Mouncey.

Artiklen fortsætter under billedet...



Stregspilleren fik repræsenteret Australiens kvinder i flere kampe, inden hun blev droppet. Foto: Asian Handball Federation

Bevidst løgn

Den officielle udmelding skulle dække over problematikken.

Ifølge stregspillere vidste træneren, at det ikke ville blive taget godt imod, og hun blev derfor informeret om, at den officielle begrundelse ville være en anden.

- Træneren forsikrede mig, at det ville blive meldt ud, at jeg ikke var 'fit', selvom jeg havde bestået alle fysiske tests uden besvær. Jeg blev endda fortalt, at jeg havde klaret mig godt nok i genoptræningen til at blive udtaget, hvis ikke det var for problemerne med omklædningsrummet.

Den forklaring faldt ikke i god jord hos den tidligere australske landsholdsspiller. Og det lod hun holdet vide.

- Jeg var ikke vellidt på holdet, fordi jeg havde fortalt dem lige præcis, hvor de kunne tage hen, hvis de ville fortælle mig, hvor jeg kunne klæde om og gå i bad.

Det fremgår ikke af indlægget, hvor det er de skulle tage hen, men man kan forestille sig, at det er et sted, hvor solen ikke skinner.

Forbundet har ikke ønsket at kommentere stregspillerens udlægning til Star Observer.

Trussel afværget

Hannah Mouncey blev siet fra til VM-truppen og var derfor ikke med, da de danske kvinder slog Australien 37-12 ved slutrunden.

Det var ingen overraskelse, at Danmark ville slå Australien, men med udsigten til at møde en tidligere herrespiller kunne det godt blive en noget vanskeligere opgave.

Klavs Bruun Jørgensen var ikke videre bekymret, når det nu bare var lilleputterne fra Australien, men noterede de mulige udfordringer ved at møde et hold med flere transkønnede spillere.

- Jeg tror på sigt, det bliver en svær ting, hvis vi pludselig oplever et hold med fem transkønnede. Så kan det godt være, at de nationer, der har brugt rigtig meget energi på at nå dertil, hvor de er i dag, ikke synes, det er sjovt, sagde landstræneren inden Mouncey blev droppet.

Da det blev officielt, at Mouncey alligevel ikke kom med til slutrunden spurgte Ekstra Bladet derfor Klavs Bruun Jørgensen om, han var lettet.

- Både og vil jeg sige. Der er noget trist over det. Jeg ved ikke, om jeg køber den forklaring, Australien er kommet med. At hun ikke skulle være god nok. Det ville være sundere, hvis vi fik en ordentlig afklaring, om det er ok, eller om det ikke er ok, at transkønnede kan deltage.

- Men som jeg har sagt tidligere, så synes jeg, det grundlæggende er synd, når et menneske ikke får lov til at udleve sin drømme. Men ellers betyder det ikke så meget. Jeg er ret sikker på, at vi havde slået Australien alligevel, og det kommer vi også til at gøre.

- For Australien tror jeg, det kan blive positivt, at hun ikke er med, for jeg tror, det ville have fyldt meget. Vi er her for håndbolden, men det betyder ikke, at vi ikke også kan blande os i kønsdebatter. Det er bare noget, man skal tage på et andet tidspunkt end lige op til et mesterskab, sagde landstræneren dengang.

