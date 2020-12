Dronningen af blodtud og blå øjne

Smask!

Sandra Toft tog tælling allerede efter 11 minutter, da Vladlena Bobrovnikova snurrede rundt og med små 100 km i timen fyrede harpiksmissilet direkte i ansigtet på danskeren.

Målvogteren sundede sig og vendte tilbage. Blot for på klos hold at blive plaffet ned af Daria Dmitrieva i et gennembrud og fem minutter senere snittet i panden af Kristina Kozhokar.

En ikke helt usædvanlig dag på jobbet for Sandra Toft, der vågnede med et blåt øje og blev beordret til at hvile sig onsdag morgen.

- Jeg tror jo ikke, jeg bliver en bedre målmand af at blive skudt i hovedet. Men ellers tænker jeg ikke andet, end at den i går gjorde ondt og kostede blodnæse og et blåt øje, men det tager jeg med. Sådan er det at være målmand. Jeg er okay, forsikrer hun.

Vladlena Bobrovnikova ramte Sandra Toft på næsen og øjet, og det kan ses dagen efter. Kort efter var russeren iøvrigt ved at skyde knoppen af Althea Reinhardt. Foto: Lars Poulsen

Men hun tager tit mod træffere i ansigtet, og for fem år siden ved VM – og netop i Boxen – måtte hun sendes hjem til forældrene i Nordsjælland, da superstjernen Cristina Neagu sendte danskeren til tælling i kvartfinalen.

Sandra Toft havde det egentlig okay dagen efter, men så kom reaktionen med alle tegn på hjernerystelse, og hun måtte i over en måned ligge stille i et mørkt rum. Hun vendte tilbage med hjelm, men den har hun smidt igen.

- Jeg følte mig aldrig helt tilpas med den. Jeg tænkte faktisk mere over, at jeg skulle beskytte hovedet, end når jeg ikke havde den på, forklarer hun.

Det gør nas at blive ramt lige på næsen, og Sandra Toft måtte ud at sunde sig - heldigvis fik hun ikke hjernerystelse denne gang. Foto: Lars Poulsen

Bedst, som hun i 2016 vendte tilbage, blev hun ramt igen og måtte sygemeldes sommeren over med en permanent hovedpine, der samlet plagede hende fra VM og syv måneder frem.

Det var så et år efter, hun to gange i en landskamp mod Frankrig blev sendt i kanvassen, og i samme periode blev hun så også lige ramt fem gange i klubkampe for Larvik. Syv træffere i hovedet på 10 dage.

Der er boksere, der ville blive stoppet for mindre…

Rapporterne om Sandra Toft i gulvet er mange! Skrækhistorierne om, hvordan det er gået andre målmænd, er endnu flere. Søs Søby, Sune Agerschou, Søren Westphal – for blot at nævne tre – er spillere, der aldrig slipper af med eftervirkningerne af de hovedskader, de har pådraget sig.

Blodtud, blåt øje - og kampens spiller. Det var en bevæget aften for vinderen Sandra Toft, der nu endelig kan drømme om at vinde en medalje ved et mesterskab. Hun var skadet, da Danmark sidste vandt bronze ved VM i 2013 i Serbien. Foto: Lars Poulsen

Sandra Toft forsøger sig med galgenhumor efter indtoget i semifinalen:

- Det tæller for en redning, og jeg må jo bruge, hvad jeg kan inde i målet. Jeg tænker, der snart ikke er mere, der kan gå i stykker inde i det hoved, så jeg føler mig ganske tryg, siger hun og griner.

Går de bevidst efter at skyde tæt på dit ansigt – eller er det helt tilfældigt?

- Jeg tror, det er tilfældigt, men at de havde en taktik om at skyde mig oppe i målet, og det forstår jeg godt, da jeg jo ikke er verdens højeste målmand. Den havde jeg luret, og så må det koste en redning med hovedet engang imellem.

Er du aldrig bekymret?

- Jo, selvfølgelig er jeg det, og det var jeg også tirsdag aften. Men da jeg vågnede i morges, havde jeg det godt, og så kører vi bare videre.

