Dropper alt for Danmarks største stjerne

Emil Kaufmann har for en tid droppet sit arbejde for at være ved sin kærestes side i Ungarn

Når Sandra Toft lader blikket vandre op på tribunen til kampene i mellemrunden ved EM, er der i hvert fald ét kendt ansigt: Kæresten Emil.

Han har taget den tre timer lange biltur fra hjemmet i Györ til først Celje og nu Ljubljana for at bakke hende og det danske landshold op.

Og det er essensen i hans liv netop nu: At være der for kæresten.

Det fortæller han til Ekstra Bladet mellem kampene i den slovenske hovedstad.

- Jeg vil støtte hende så meget som muligt. Og så gør det ikke så meget, at jeg skal hive seks måneder til et år ud af kalenderen, siger han, med henvisning ti at han tidligere har haft mange jern i ilden, er uddannet fra universitet, har spillet divisionshåndbold (også som målmand), været fysisk træner og tusind andre ting.

Emil har det godt med at have mange jern i ilden, men det sidste halve år har han brugt det meste af sin energi på at bakke kæresten op. Foto: Tariq Mikkel Khan

Har ikke noget problem med det

Lige nu er Emil der for Sandra.

En situation, som mange i hans omgangskreds har studset over, fortæller han.

- Folk spørger: ’Er du bare en håndboldmand, der følger med?' Ja, indtil videre er jeg, kommer det med et stort smil.

- Folk kan også finde på at spørge: ’Hvad skal du nu lave? Skal du ikke have noget at rive i?’

Og det skal den 30-årige sydsjællænder. Før eller siden.

Emil fandt Alma Redzepovic på tribunen til Ungarn-kampen. Alma er den danske landsholdsspiller Elma Halilcevics mor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lige nu handler det bare ikke om ham.

- Jeg har ikke noget problem med det. Skal jeg gøre det for at støtte hende, så gør jeg det, siger han.

Parret flyttede sammen i Brest for et halvt års tid siden, og der gik ikke længe, før kontrakten med Györ var på plads. Og så rykkede de teltpælene op og flyttede mod øst.

Fortællingen om de to er egentlig ikke særlig gammel. De mødtes tilfældigt i Spanien, mens Emil var fysisk træner og crossfitinstruktør, og Sandra spillede i Frankrig. Og efter en periode som kærester på afstand, flyttede Emil til Frankrig.

’Bange for at gå i stå?’

Men den beslutning vakte opmærksomhed blandt folk, som Emil kender:

- Når jeg sagde til folk, at jeg rykkede til udlandet, spurgte de: ’Hvad skal der så ske? Er du ikke bange for at gå i stå?’

Det var han ikke. Heller ikke, selvom turen til først Brest og siden Györ var lig med arbejdsstop for hans vedkommende.

- Det kræver en mentalitetsændring. At sige sit job op og rykke med. Men uanset hvordan det ender, så er jeg klar på at tage med på eventyr. Det er om at opleve verden, siger han og trækker på skuldrene ved tanken om at bosætte sig i et andet land.

- Jeg ser venner og familie et par gange om året. Det er ikke meget anderledes, end da jeg flyttede fra Sjælland til Aarhus, siger han.

Har selv fået mange bolde i hovedet

Emil til mellemrundekampen mod Ungarn torsdag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sandra Toft i Brest og Sandra Toft i Györ er på ét punkt to vidt forskellige ting. For i sommerferien, hvor Sandra og Emil var på Kreta, besluttede de sig for at lægge en stram plan for målvogterens opstart.

- Hun ville have skeen over i den anden hånd og stå i den bedste mulige fysiske forfatning. Det var verdens bedste klub, hun kom til, og hun følte, at nu skulle hun vise, hvad hun kunne, siger Emil.

Samtidig har hun i årevis bøvlet med sit ene knæ, og det tændte noget i Emil, der med sin viden og kendskab til træning kastede sig over en fem uger lang træningsplan, der skulle give hende et fysisk boost af en anden verden.

- Vi lagde en plan som forberedelse til næste sæson. Sandras knæ har gennem årene drillet hende. Nu fik vi styrket og stabiliseret hende så meget, at hun i Ungarn klarede en test på 100 kg.

Ingen har brokket sig

Det var egentlig ikke noget, Györs fysiske trænere var klar over. Men der er ingen i den ungarske storklub, der har brokket sig over at få en trimmet stjerne ind i truppen.

Emil smiler. Han er glad for, at det omgående var en succes. Men almindelig god opførsel og ydmyghed stopper ham i at tage æren for omvæltningen.

- Jeg synes, det siger noget om hendes mentalitet, og at hvor der er vilje, er der vej. Der blev knoklet på i sommer, og hun har også haft en opstart i Györ, hvor hun har kørt på, fortæller han.

Emils baggrund har været en væsentlig faktor i Sandra Tofts benhårde opstart i Györ. Foto: Tariq Mikkel Khan

Én ting er stjernens vilje og talent. Noget andet er, at hun nu er sammen med en mand, der forstår hende. Han er selv gammel håndboldmålmand og nåede lige at smage på lidt 2. division. Det MÅ være en fordel:

'Der er ikke noget, jeg hellere vil'

- Jeg tror, det gør det nemmere for mig at forstå hendes livsstil og sætte mig i hendes sted. Det kan også bare være, at vi begge har fået lige mange bolde i hovedet, siger han og griner.

Der blev knoklet på i sommer

- Der er ikke noget, jeg hellere vil end at bakke hende op, så hun får en god og lang karriere – og hun kan toppe så højt som muligt, siger han og tilføjer, at han har kigget meget på hende, når de har trænet sammen.



- Jeg spurgte til hendes træningsprogram, og det er nok nemmere for mig at spørge, hvor hun har udfordringer og smerter, og sige, at ’jeg tror, vi skal bytte rundt på nogle øvelser og prøve disse ting af.’

Sandra var frisk. Hvis der var en gevinst at hente på hendes fysik og de fysiske resultater, var hun ikke overraskende klar. Og så hjalp det også, at tilliden mellem dem var stor.

- For mig er det spændende at præge og kigge på, hvordan vi fælles kan gøre, at karrieren bliver optimeret, samtidig med at vi har et spændende liv sammen, fortæller han.

