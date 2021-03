Dropper dansk landstræner

En tidligere stjerne i dansk klubhåndbold overtager nu en danskers job som landstræner for Montenegros håndboldkvinder.

Kim Rasmussen er således ikke længere landstræner for Montenegro, der i stedet har givet jobbet til Bojana Popovic.

Det oplyser Montenegros håndboldforbund ifølge TV2 Sport.

Rasmussen nåede kun at være i jobbet i et par måneder. Han blev således ansat kort før EM i december. Tidligere i marts var han med til at sikre Montenegro en billet til sommerens OL.

Men danskeren var altså ikke fremtidens mand, har det montenegrinske forbund besluttet. I stedet tager Bojana Popovic, der var assistenttræner under Kim Rasmussen, over.

Danske håndboldfans kender hende dog nok bedst fra hendes tid som spiller i både Slagelse og Viborg fra 2002 til 2010, hvor hun i begge klubber vandt en masse titler og var blandt verdens bedste spillere.

Kim Rasmussen har tidligere været landstræner for Polen og Ungarn, ligesom han blandt andre også har stået i spidsen for rumænske CSM Bucuresti.