Dropper tilskuere efter massiv kritik

De egyptiske VM-værter har besluttet at gennemføre VM i håndbold uden tilskuere, efter at spillerne har protesteret

Mikkel Hansen og co. får alligevel ingen tilskuere i de egyptiske haller under det forestående VM. Det skriver arrangørerne på deres hjemmeside.

Planen var ellers, at kampene skulle afvikles med flere tusinde tilskuere, selv om arrangørerne nedskalerede kapaciteten til 20 procent - i Danmarks tilfælde betød det, at der ville være plads til 3400 i Cairo Stadium Sports Hall.

Det faldt den danske stjerne Mikkel Hansen for brystet, og han overvejede seriøst et afbud:

- Vi kan ikke spille med tilskuere i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig og alle mulige andre steder. Men i Egypten kan det åbenbart lade sig gøre. Det er et helt forkert signal at sende, sagde Mikkel Hansen.

Kritikken fra flere prominente spillere afstedkom, at den europæiske håndboldspillerforening, European Handball Players Union, på vegne af 14 landshold sendte et brev til den magtfulde præsident for det internationale håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa, der selv er egypter.

Det har virket, og arrangørerne vil derfor afvikle mesterskaberne med tomme tilskuerpladser.

Danmark er ved VM i den indledende Gruppe D med Argentina, Bahrain og Demokratisk Republik Congo og spiller første kamp 15. januar mod Bahrain.

VM ramt af kæmpe corona-kaos

