DSB og politi melder klar til guldfest

Klokken 17 i dag bliver Rådhuspladsen i København efter alt at dømme fyldt af stolte håndboldfans, der skal hylde deres landshold.

På Facebook er der oprettet en begivenhed, hvor mere end 3300 håndboldfans har tilkendegivet, at de deltager i guldfejringen på Rådhuspladsen, mens 11.000 Facebook-brugere har markeret, at de er interesserede i at deltage.

Sådan kan du fejre gulddrengene i København mandag

Hos Københavns Politi er pressetalsmand Riad Tolba tilbageholdende med at begynde at gætte på, hvor mange der hiver klaphatten frem fra gemmerne og finder vej til Rådhuspladsen.

VIND GULDPLAKATEN Danmark har vundet VM i håndbold for første gang! Det fejrer vi ved at udlodde 100 stk. festlige plakater af dagens forside med gulddrengene på Ekstra Bladets papiravis. Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at fortælle os, hvem du synes, der spillede bedst for Danmark under hele VM. Deltag her.

- Der kommer formentlig rigtig mange personer for at fejre det. Hvor mange der kommer, det er gisninger, så det vil vi helst ikke ud med, siger han.

Politiet er forberedt på, at masserne måske bliver så massive, at det er nødvendigt at spærre vejene af.

- Der kan komme kø, og der kan komme så mange mennesker, at vi er nødt til at spærre af i området omkring Rådhuspladsen. Det er ikke noget, der er planlagt nu, men om nødvendigt, så vil det blive gjort, siger Riad Tolba.

Han opfordrer til, at bilister i København kører en stor bue uden om Rådhuspladsen mellem klokken 16 og klokken 19.

Skal man ind og fejre Hansen og de andre rødder, så anbefaler politiet, at man benytter sig af offentlig transport.

Ekstra lange tog

DSB står klar til at hjælpe de mange håndboldfans til Rådhuspladsen, så de kan deltage i fejringen, og informationschef Tony Bispeskov glæder sig over, at fejringen er planlagt til klokken 17, altså sidst i myldretiden.

- Vi har alt ude at køre, så timingen er rigtig fin. Vi er klar til at tage de mange kunder, og det gælder også fjern- og regionaltogene. Skal man lidt længere og kommer med regional eller Intercity-tog, så er vi også klar der og har gjort togene ekstra lange i forhold til at klare det pres, der måtte være, siger Tony Bispeskov.

Kommer man med et regional- eller Intercitytog, er der blot en kort gåtur fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen. Og er man med et S-tog, kan man også stå af på Vesterport og tage fem minutter til fods for at nå Rådhuspladsen.

VM-helte i stor guldrus: Bar måtte holde morgenåbent

Opruster på stationerne

I dagens anledning har DSB sørget for, at der er ekstra personale på Vesterport Station og Hovedbanegården.

- Vi har DSB-folk ude, som bemærker, hvordan belastningen er på S-togene. Vi skal have styr på, at der ikke opstår situationer, hvor folk skubber og maser. Måske kan der også være nogen, der har brug for at spørge os til råds, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.

Han har især ét godt råd, hvis man skal med til guldfejringen på Rådhuspladsen.

- Man skal tage sig god tid, specielt når man skal hjem. Hvis mange tusinde mennesker skal bevæge sig væk fra Rådhuspladsen, og mange bevæger sig mod togene, kan der opstå nogle propper, hvis alle vil ned og have det først mulige tog. Bevæg dig stille og roligt ned mod toget og giv plads til din nabo, lyder det fra Tony Bispeskov til de VM-gale togpassagerer.

Hos Movia, der driver busserne i København, lyder det, at busserne trods fejringen vil køre som normalt omkring Rådhuspladsen.

'Og det var Danmark!': Hvordan fejrede du VM-guldet?