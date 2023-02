Dummer sig i Polen

Aalborgs håndboldherrer havde brug for en sejr i den svære udekamp mod polske Kielce onsdag aften for at nærme sig slutspillet i Champions League, men tog tomhændede hjem til Nordjylland.

Efter en jævnbyrdig første halvleg var Kielce markant stærkere i anden halvleg og kørte de danske gæster over med 33-28 foran et levende hjemmepublikum.

Før de sidste to spillerunder i gruppespillet har Aalborg ni point på femtepladsen og kan stadig blive hentet af slovenske Celje, som samtidig tabte til Barcelona i sidste sekund. Celje er tre point efter nordjyderne og kæmper for at nå med i de sjove selskab.

Kielce og Barcelona er sikker på at slutte på de to bedste pladser og gå direkte i kvartfinalerne.

Aalborg vidste på forhånd, at det ville blive svært i arenaen, hvor Kielce har gjort rent bord i denne sæsons Champions League.

Men de danske vicemestre gjorde en god figur i en første halvleg, der generelt blev spillet på et højt niveau.

Det var en streg i regningen, da svenske Jesper Nielsen gik ud med en skulderskade, men han kunne midt i smerterne glæde sig over, at landsmanden Lukas Sandell var mødt knivskarp op til første halvleg.

Aalborg havde chancen for at gå til pausen med en føring, men halvlegens sidste forsøg blev brændt. Herfra gik det ned ad bakke.

Kielce hævede niveauet og trak stille og roligt fra de danske gæster i anden halvleg. Hjemmeholdet kom på 20-17, og da den tyske landsholdsmålmand Andreas Wolff først blev varm, blev det for alvor svært for Aalborgs skytter.

Nordmanden Sebastian Barthold havde et par dyre afbrændere, og Wolffs selvtillid steg proportionelt med de mange redninger.

Med ti minutter igen var det polske forspring på seks mål, og Aalborg formåede ikke at komme op af hullet.

Aalborgs sidste to kampe i gruppespillet spilles hjemme mod Elverum og ude mod Celje.