Dummer sig til sidst

Jesper Jensen startede Danmarks anden træningskamp mod Norge med en tungere bagkæde end onsdagens kamp. Inde startede nemlig Anne Mette Hansen, Louise Burgaard og Mia Rej.

Det norske hold var dog hverken blevet tungere eller langsommere siden onsdag, så gennem hele kampen var det hurtige ben og kontraangreb, der drillede de danske spillere.

14 afbrændere i første halvleg

Det var den unge Odense-spiller, Althea Reinhardt, som vogtede det danske mål gennem hele kampen. Havde det ikke været for den 24-årige målmand, havde Norge indkasseret 13 ekstra kasser.

Efter 11 minutter kom Danmark for første gang foran 7-6. Det begyndte at ligne et dansk hold, der havde tænkt sig at vinde noget selvtillid inden åbningskampen fredag, og midt i første halvleg var stillingen pludselig 11-8 til Danmark.

Alt for mange tekniske fejl, en kæmpe afbrænder på straffe fra Anne Mette Hansen og fire hurtige mål fra Norges side, gjorde, at føringen blev fortid, og Danmark måtte gå til pause bagud 14-17.

Kortvarig spænding

Mie Højlund kom på banen i anden halvleg og med en anderledes let og hurtig bagkæde bestående af Mia Rej og Mie Højlund side om side, begyndte danskerne at æde sig ind på de norske spillere.

Blandt andet to scoringer fra Højlund, som satte det norske forsvar til tælling med en rullefinte, gav Danmark håbet tilbage.

Også unge Andrea Hansen kom på banen i anden halvleg og kvitterede med et mål fra højrefløjen.

12 minutter inde i anden halvleg var danskerne igen lige med nordmændene 21-21, men et gavmildt straffe til Norge gjorde, at det i stedet blev en etmålsføring til gæsterne.

Efter 14 minutters spil kom debutanten Laura Damgaard, der hurtigt efter sin debut gav Danmark et straffe.

Det stabile målmandsspil fra Althea Reinhardt fortsatte og midt i anden halvleg var det igen spændende at se håndbold i DGI-byen i Vejle.

Jesper forsøgte med to strege

For at ryste Norge af sig, valgte landstræner Jesper Jensen at sætte Rikke Iversen ind på stregen sammen med Heindahl. Det udnyttede Laura Damgaard til at få sin første scoring på landsholdet.

Danmark var nu for alvor med i spillet med en etmålsføring 18 minutter inde i anden halvleg.

Trods det formåede de danske piger ikke at holde de nemme mål væk fra de norske piger, og med få minutter tilbage trak Norge fra, og det endte 26-29 til Norge ved slutfløjtet.

Generelt var hele kampen præget af et dansk hold, der aldrig fik helt styr på den norske kontra.

Næste gang er det alvor for de danske piger, når de fredag møder Slovenien i EM-åbningskampen

