Dybt berørt: - Skulle lægge ører til meget

Det var med tårer i øjnene, at Kathrine Heindahl mødte den danske presse efter EM-finalen mod Norge søndag aften.

Skuffelse og stolthed var følelserne. Skuffelse over nederlaget. Stolthed over hele EM-turneringen.

- Først var jeg skuffet, men så sidder jeg ude i omklædningsrummet og kigger på de piger, som jeg har gået igennem så mange ting med.

- Vi blev ved med at tro på hinanden, selvom omverdenen gerne ville fortælle os en masse andet 'at det var alle mulige andre, der skulle være en del af landsholdet, og om man kan være landsholdsspiller uden en klub'.

- Vi skulle lægge ører til meget gennem tiden - også efter dårlige mesterskaber, men vi har kigget hinanden i øjnene og blevet ved med at tro på, at vi kunne vende det og bringe dansk damehåndbold tilbage i toppen.

- Det er jeg helt vildt stolt af at være en del af, siger den danske stjernestreg.

Heindahl trøstede holdkammeraterne, men var også selv meget påvirket efter en lang og flot turnering, der endte i sølv. Foto: Tariq Mikkel Khan

Danmark førte længe finalen over Norge, men med under otte minutter igen fik nordmændene som så ofte før vendt det til egen fordel og vandt 27-25.

- Det, at et danske damelandshold ikke har været i en finale i 18 år, siger jo lidt det hele om, hvad vi er i gang med at udrette med det her hold, og så følelsen af, at vi bliver ved med at kigge hinanden i øjnene og ville mere.

- Vi føler os på ingen måde færdige. Det er stadig et skridt at tage, siger hun.

Næste mulighed er VM i 2023, hvor Danmark skal forsøge at slå nordmændene af pinden.