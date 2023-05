Efter 10 år: Boldsen siger stop

10 år.

Så længe har Joachim Boldsen været ansat hos Viaplay Group, men snart er det slut.

Den danske håndboldlegende har valgt at søge nye udfordringer, når den igangværende håndboldsæson er forbi.

Det skriver Boldsen på sin Linkedin.

'Jeg har efter 10 fantastiske år hos Viaplay Group, valgt at søge nye udfordringer i mit arbejdsliv,' skriver han og tilføjer:

'Jeg har brugt det seneste halve års tid på at lære mere om mig selv i erhvervsmæssig sammenhæng og er kommet frem til, at min fremtid meget vel kunne ligge indenfor den kommercielle eller kommunikative genre. Eller måske endda et helt andet sted, som jeg ikke har fået vendt rundt indeni hovedet endnu.'

Joachim Boldsen spillede 186 kampe for det danske landshold i herrehåndbold, inden han i en alder af 30 valgte at stoppe på landsholdet. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Det virker derfor ikke som om, at fremtiden endnu er på plads for den tidligere håndboldprofil.

'Derfor skal dette ses som en uopfordret invitation til at tage en snak, hvis du/I synes at det kunne være interessant, at få en som mig med på holdet,' skriver han videre.

Til Se og Hør bekræfter sportschef hos Viaplay Groud, Benjamin Munk, afgangen.

- Det er ganske udramatisk, og Joachim beskriver i sit opslag selv, at han har lyst til at søge en fremtid i en lidt andet retning. Det ønsker jeg ham alt held og lykke med, siger Benjamin Munk.