Efter dansk VM-drama: Det var rent kaos

Drabelig afslutning mod Sydkorea giver et point og et ordentligt boost til moralen – nu venter Tyskland

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sarah Iversen gemmer ansigtet i hænderne, Line Haugsted retter fokus mod en plet på gulvet, og koreanerne løber vildt jublende tilbage mod eget mål.

Sandra Toft vender sig vredt mod måldommeren og skal lige til at åbne for arsenalet med eder og forbandelser efter det koreanske missil, der så alligevel ikke har forvandlet 26-26 til 26-27. To sekunder før tid. Med tre danskere og to koreanere tumlende rundt i feltet.

- Jeg er hurtigt ret sikker på, at vi IKKE har tabt. Jeg ser godt, at koreanerne jubler, men jeg ser også med det samme, at der ikke er mål. Jeg kigger på dommeren og skulle lige til at brokke mig over, at der ikke blev dømt overtrådt.

Men der er jo både venner og fjender inde i det felt…

- Det er lige meget. Der er overtrådt!

Men man kunne vel også dømme straffe, ikke?

- Det frygter jeg også. Det er min første og største frygt, da jeg kigger på dommeren, og så ser jeg, at hun laver det der dejlige overtrådts-tegn, forklarer Sandra Toft.

Det blev en hæsblæsende finish i en forrygende kamp. Danmark lever videre i fin VM-form, og når holdet kan slæbe sådan et point hjem på den dag med 18 tekniske fejl og minimum 10 alvorlige missere, så lover det godt før tyskertræffet på tirsdag.

Sandra Toft lover flere dramaer:

- Sådan er et VM vel. Sådan fortsætter det nok i den her pulje.

Er Haein Sim ikke tæt på at rive roen af dig til sidst?

- Jo! Og jeg kan se, at Kristina Jørgensen står inde i feltet og faktisk lykkes med at snitte bolden, så den lige suser over mit hoved.

Hvad giver denne gyser jer med på vejen?

- Vi har fået en masse moral. Vi er jo bagud, som vi også var det ved EM sidste år, men det endte ikke som dengang, hvor det gik helt galt hver gang. Og så betyder det jo, at vi har fået et point, og puljen er helt åben. Men det med mentale er meget vigtigt, siger Sandra Toft og understreger:

- Denne pulje er drabelig!

Line Haugsted sloges som en bersærk i det danske forsvar.

- Det var rent kaos. Vi var jo alle sammen klar på det vip, der ville komme. Jeg kaster mig selv ind over stregen, og der kommer flere flyvende. For helvede… Jeg tror jo, de scorer, og ærgrer mig. Vi har jo haft alle chancer for at vinde den kamp!

- Det er jo så vildt, at de til sidst dømmer overtrådt, for det har der jo været adskillige gange i løbet af kampen, siger Viborg-spilleren.

Tilfreds med et point. Trods alt.

- Vi brænder for mange af de store chancer, og vi laver i første halvleg for mange fejl. Vi skal have skruet lidt på skarpheden. Det er ikke den bedste kamp, vi spiller, og det føles som om, vi har lidt mere i os.

- Det var en vild kamp og en vild afslutning. Det var en helt vildt fed kamp at spille, og det er en sjov følelse, man står med nu. Vi var alt for nervøse, fordi de dækker vildt godt op, og det skulle vi lige ryste af os, siger Lotte Grigel.

- Vi skal lidt hurtigere ud af fjerene i de næste kampe. Vi laver fejl, men vi er blevet super gode til at sætte en prop i, når det begynder at skride.

