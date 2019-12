Efter drømmestart: Dansk drøm smadret!

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Danmark spillede som verdensmestre - i fem minutter …

Sandra Toft stod igen, som om hun var landet fra en fjern planet for at vise, hvordan man gør dét der. Forsvaret sled og slæbte. Men offensivt havde holdet enorme problemer med at få kuglen i kassen.

Norge vandt søsteropgøret 22-19 efter føring på 12-9 ved pausen.

Det var ellers en dansk raketstart af dimensioner. Lotte Grigel styrede tropperne, Sandra Toft tog nok engang fra i målet, og man sad og kneb sig i armen, når blikket faldt på måltavlerne i hallen. Forrygende 5-0 til Danmark.

Danmark førte 7-2 lavede ingen fejl, smed ingen bolde væk, og der blev hamret scoringer ind i kontra, på skud, fra stregen og på straffe. Det hele sad i skabet, men så vågnede jenterne til dåd.

De danske spillere kunne hverken finde åbninger eller sprækker i den norske defensiv, og langsomt åd nordmændene af den danske føring.

Danmark slap nærmest helt ved 8-4, og pludselig var der vendt om og ned på, hvem der var de førende og de jagtende.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men det skulle blive endnu værre!

Klavs Bruuns tropper førte sidste gang ved 9-6 og blev rundbarberet inden pausen. 9-12! Danmark scorede blot et sølle mål de sidste 16 minutter af halvlegen.

At holdet overhovedet var med i kampen – i hvert fald målt på cifre – kan spillerne takke en nok engang forrygende Sandra Toft for. Ni store redninger alene inden pausen, hun nappede bl.a. Heidi Løke og Stine Bredal Oftedal i frie kontraer.

Men hvad hjælper en god målmand, når skytterne ikke kunne ramme plet. Stine Jørgensen var helt ved siden af sig selv, og skuddene sad i hvert fald flere meter fra målet. Sandra Toft var på banen i pausen for at holde sig varm, og hun var rasende. Smed arrigt en vandflaske ud mod bænken og snakkede med makkeren Althea Reinhardt.

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Ni tekniske fejl på 30 minutter. Igen! Det så endda så godt ud fra start, men man må love for, at holdet vendte hurtigt tilbage til virkeligheden på en dag, da det stod klart, at takket være Tysklands sejr over Holland skulle Danmark 'blot' vinde sine tre kampe i mellemrunden for at være semifinaleklar.

Den drøm kan godt blive pakket ned i kufferterne som det første. Danmark ligger sidst i gruppen før de to næste kampe. Til gengæld går der nok et par dage, før de ringlende kobjælder kommer ud af ørerne igen…

Lotte Grigel blev kort før pausen udvist for at føre en irriteret arm i snuden på Heidi Løke, der måtte forlade valpladsen heftigt blødende.

Efter 18 minutters scoringspause reducerede Lotte Grigel i starten af anden halvleg til 10-13 …

Men de fandt sig selv igen og stor ros for det. Sandra Toft fortsatte med at plukke de norske missiler. Danmark kom bagud 11-15, men slæbte sig på 13-15, 15-16 og 16-17, men der blev brændt, hver gang holdet havde chancen for at gå på lige - selv en overtalssituation reddede Norge 0-0 ud af.

Danmark slap først taget i Norge, da 19-20 blev til 19-22. Ballet var forbi!

De rystede Norge, de havde chancen. Men spildte den. I stedet for at spille sig op på tredjepladsen i puljen, ligger Danmark nu nummer sjok!

