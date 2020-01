Efter forfærdelig start: Sådan vinder Danmark guld

Danmark risikerer at gå videre med nul point, selv om holdet vinder de to næste kampe – men alt er stadig muligt

MALMØ (Ekstra Bladet): Skidt start! Men alt håb er langt fra ude. Hvis Danmark vinder de næste otte kampe, bliver Nikolaj Jacobsen og Co. stadig europamestre.

Danmark møder mandag Ungarn (som sendte os ud af VM i 2017 i Albertville i Frankrig i ottendedelsfinalen), og onsdag venter Rusland i den sidste gruppekamp.

Fra hver gruppe går to hold videre til mellemrunden, hvor Danmarks Gruppe E bliver parret med gruppe D og F. Hvis Island rydder bulen mod Rusland og Ungarn, og Danmark selv klarer ærterne mod de samme modstandere, bliver det Island, der går over til næste fase med to point, og Danmark starter så lidt skidt med et rundt NUL på kontoen.

Men holdet skal såmænd ’kun’ slå nationer som formentlig Sverige, Slovenien, Norge/Frankrig/Portugal – og så er der dømt semifinale i Stockholm fredag den 24. januar.

Nemt på papiret. Naturligvis en helt anden sag i praksis.

- Det er skuffende. Puha. Det er ærgerligt, for vi har momentum ved 29-29, hvor vi har et angreb, smider den væk – og de scorer i tomt mål. Det var et rigtigt afgørende punkt, siger René Toft om episoden, hvor Mikkel Hansen forsøgte et hasarderet indspil til stregen.

- Det er pisseærgerligt at tabe den første kamp, fordi vi sætter os selv under unødigt pres. Vi ved, vi skal vinde de to næste kampe, og de er ikke lette. Vi så Rusland og Ungarn spille en tæt kamp (Ungarn vandt 26-25), og vi har før spillet tæt mod netop Ungarn. Det er ikke et hold, vi lige kører over, så det bliver en utroligt svær kamp, siger den stovte mand fra Salling.

Mikkel Hansen og Danmark er nu under gevaldigt pres. Foto: Lars Poulsen

Mads Mensah har følt presset fra start:

- Presset ER blevet større, men jeg ved ikke hvor meget større. Med det her format er man under pres fra start, så jeg synes ikke, at der er så meget nyt under solen, siger han.

Jannick Green:

- Vi er nødt til at forholde os til, at vi risikerer ikke at gå videre. Vi spillede ikke godt, og hvis vi ikke spiller bedre i de kommende kampe, er det heller ikke sikkert, vi har fortjent at gå videre. Men det vil eddermame være en streg i regningen, for vi har stadig store planer for dette mesterskab.

Rasende spillere: Vi pisser det selv væk

Rødt kort: Danmark taber i monster EM-drama

Danske stjerners nedtur: Ringe, ringe, ringe