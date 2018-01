Efter fornem dansk sejr: 'Hvorfor blev jeg ikke hakket ned?'

Drama med to røde kort og sejr over Frankrig foran 12.854 tilskuere - her fortæller Morten Olsen og Rasmus Lauge, hvordan sejrsmålet blev skabt

PARIS (Ekstra Bladet): Okay, det var jo bare en træningskamp, og resultatet var fuldstændig ligegyldigt. Det er på lørdag, det gælder i Varazdin, og blah-blah-blah…

Men når man slår Frankrig i AccorHotels Arena foran 12.854 fanatisk trikolore-flagrende franske fans, og Nikola Karabatic må bøje nakken og notere, at Frankrig nu tre gange i rap har tabt til Danmark, tjaeh…

Så er det da meget sjovt!

Det blev velspillet, målrigt og dramatisk med to helt uforståelige røde kort til først Mads Mensah for et puf fra siden på Nikola Karabatic, mens der så åbenbart blev kompenseret modsat, da Michael Damgaard løb sit ansigt ind Adrien Dipandas hånd.

Danmark var bagud med tre i slutfasen, men kæmpede sig på 27-27 og 28-28. Niklas Landins højre lab på Luc Abalos forsøg udefra – og de rødblusede havde bolden de sidste 24 sekunder.

Det blev hektisk. Morten Olsen og Rasmus Lauge, der ikke har spillet mange landskampe sammen fik helterollerne, mens en franskmand blev skurk.

Her tager de to danske hovedpersoner dig med på turen fra den sidste time-out frem til sejren.

Morten Olsen var flyvende mod Frankrig og noterer med tilfredshed, at Danmark nu har onduleret franskmændene tre gange i streg. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

Morten Olsen:

- Vi spiller på at få én afslutning til allersidst, men det er som om, tiden gik langsommere, end vi troede, og vi fik startet lidt for tidligt – plus at vi havde regnet med, de stillede i en anden opstilling i forsvaret. De ændrer i sidste øjeblik, så deres højre back står meget langt fremme på Lauge, og det stopper faktisk det, vi havde planlagt.

- Jeg kigger op på uret og kan se, der stadig er otte sekunder tilbage. Jeg får bolden en gang til og kan se, der nu er fem sekunder… Jeg er ikke i fart og ser, om vi lige kan holde den én gang til - jeg ser, at Lauge får lidt plads og giver bolden til ham. Han ved – og jeg ved - det er her, det er fint at skyde, for nu kan de ikke nå at score på os.

- Jeg tror, der er to sekunder tilbage. Men det er jo fucking svært at vide helt præcist, hvor tiden er henne, for man kan ikke lige huske, hvor urene sidder – det er altid forskelligt fra hal til hal, og sidder de oppe i midten, kan man slet ikke se en skid, med mindre man vender sig om.

- Her tror jeg faktisk, der var noget urværk på siden, men det er jo noget, man skal have styr på. Man vil jo heller ikke undgå at prøve at vinde, omvendt er det også så idiotisk at rende ind i en scoring mod sig selv på det tidspunkt. En svær balancegang.

Rasmus Lauge går på mål. Manden fra Bjerringbrog blev dansk matchvinder mod Frankrig. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

Rasmus Lauge:

- Det var jo sådan lidt… De fik jo egentlig dækket relativt godt op for det, vi gerne ville. Det blev relativt rodet, og Dika Mem lykkedes jo med alt, han gjorde – bortset fra, at han med to sekunder tilbage IKKE går frem og bare klapper mig én. Det er jo...

Hvad sker der præcist?

- Jo, Morten Olsen ender jo med at gå lidt mand-mand og får under meget pres sluppet sådan en halv bold videre, og så vælger Dika Mem at gå tilbage, da jeg modtager bolden! Jeg har jo ikke anden mulighed end at skyde…

Han inviterer simpelt hen til skuddet?

- Ja, det synes jeg. Og altså… Når man har dækket så flot af i de 20 sekunder, vi havde tilbage, og så bakker, jamen… Det er jo fint for mig, men det kommer nok heller ikke til at ske i en afgørende kamp.

Det kan godt være, de tager en snak omkring video-apparatet…

- Det kan godt være, han får at vide, han bare skal hakke mig ned næste gang, hvilket jeg ville forvente af alle mine holdkammerater og mig selv, hvis det var os, der stod i samme situation.

En sejr over Frankrig er vel en sejr over Frankrig – selv om det er en testkamp?

- Det betyder noget, for vi kunne se, hvor meget det betød for dem. Der blev ikke bare lavet karrusel-udskiftninger. Der blev spillet med stort set stærkeste opstilling hele tiden, så det virkede som om, kampen betød meget for dem. Det gør den sidste kamp altid!

Hvad betyder den for jer?

- Vi stiller jo også i nye opstillinger hele tiden. Jeg har jo eksempelvis ikke spillet meget sammen med Morten Olsen, og jeg har faktisk heller ikke spillet meget sammen med Mensah.

- Jeg synes, kampen mod Norge var lidt vakkelvorn og usikker, men vi lærer hele tiden. Vi fik en lille røffel, rettede ting ind, snakkede lidt med hinanden, og så flød det bedre. At det kan lade sig gøre på én dag, skyldes vel, at vi på sin vis er dygtige håndboldspillere – men også, at vi havde kampen mod Norge til at finde afstemning og timing.

Hvad skete der med dit knæ?

- Jeg skulle bare lige have tjekket det, efter jeg landede en lille smule skævt. Jeg er nok lidt ømskindet i forhold til landinger der, hvor jeg blev korsbåndsskadet sidste gang – i hvert fald i træningskampe…

Morten Olsen fik også en forbigående skade i første halvleg…

Det så ud som om, du fik et riv i lysken?

- Nej, jeg fik et lår eller et knæ lige på… Den ene kogle.

Nå så det…

- Ja, den venstre. Den sad helt…

Var du oppe i falset?

- Nej, men jeg skulle lige sunde mig i pausen.

Har du fået den ned?

- Den er fin nok nu, haha.

Nikolaj Jacobsen og tropperne daffer mandag formiddag mod Kroatien, hvor holdet har fire træninger inden åbningskampen mod Ungarn i Varazdin.

Vi minder i øvrigt lige om, at Mikkel Hansen ikke var med i kampen mod Frankrig…

