Efter hård kritik: Nu indrømmer danske VM-dommere fejl

Martin Gjeding og Mads Hansen skal ikke forvente julekort fra Kroatien.

Det danske dommerpar kom i stormvejr efter VM-kampen mellem Kroatien og Tyskland, hvor Gjeding og Hansen ifølge den kroatiske landstræner, Lino Cervar, var medvirkende til, at tyskerne vandt det dramatiske opgør.

Cervar svinede de to danskere til, og det pæneste, han sagde om de to, var, at de ikke dømte retfærdigt.

Særligt én kendelse i den hektiske slutfase vakte stor frustration hos kroaterne. Med halvandet minut igen lod tyske Fabien Wiede sig falde, og Martin Gjeding dømte angrebsfejl.

Og det var en fejl, erkender den danske dommer nu.

- Et af kriterierne for, at der kan dømmes angrebsfejl, er, at forsvarsspilleren står stille, og angrebsspilleren kommer farende imod ham. Det var ikke tilfældet.

- Jeg skulle ikke se den ret mange gange på video i nat, før jeg var klar over, at det ikke var den rigtige kendelse.

- Jeg har set den 15 gange, og det var to spillere, der søgte mod hinanden. At dømme angrebsfejl var en fejlvurdering, siger Martin Gjeding til TV2.

Dommen betød, at Kroatiens chance for at udligne forsvandt, og Tyskland kørte en smal sejr i hus.

Dermed kan Kroatien ikke længere nå semifinalen, og det fik altså Cervar til at skælde og smælde.

- Vores hold havde ikke de samme forhold som tyskerne. Jeg mener, at håndbolden skal ændres. Det må ikke være amatører, der afgør, hvordan mit hold skal spille, lød det blandt andet fra den kroatiske landstræner.

Der blev gået til den, da Tyskland og Kroatien mandag aften kæmpede om en semifinaleplads ved VM i håndbold. Foto: Patrik Stollarz/AFP

Det danske dommerpar fortæller til TV2 , at de har det ganske udmærket dagen derpå, men naturligvis er ramt på deres personlige og faglige stolthed.

Det kneb da også med at få nattesøvn for Martin Gjeding efter opgøret i Köln.

- Vi har ikke sovet godt i nat og kommer måske heller ikke til det i morgen, men det skal vi komme os over.

- Som dommere vil vi undgå at blive kampafgørende. Hvis jeg havde valgt at dømme frikast, var det ikke blevet kampafgørende.

- Dét, at bolden skifter hænder, er tæt på at blive kampafgørende.

Tyskland vandt kampen 22-21 og er sammen med Frankrig semifinaleklar.

