Efter hjerneblødning: Godt jeg havde glemt madkassen

Nikolaj Jacobsen var hurtig ved tasterne og sendte fluks en hilsen med ønsket om god bedring, da den danske landstræner erfarede, at en af hans bedste venner – og læremestre – gennem fem sæsoner i THW Kiel var blevet ramt af en hjerneblødning/blodprop i hjernen.

Magnus Wislander, 55, sank forrige mandag sammen på gulvet på postkontoret i Göteborg, hvor legenden – han blev kåret som sidste århundredes bedste håndboldspiller i verden – arbejder. Heldigvis for Magnus Wislander havde han den dag glemt madkassen i køkkenet, og da han blev ramt af det, svenskerne kalder et ’stroke’, skete det foran kolleger, der hurtigt kunne tilkalde hjælp.

- Ellers havde jeg vel stået udenfor eller siddet i min bil, fortæller Magnus Wislander til Expressen, der har besøgt den gamle stjerne hjemme i villaen i Hisingen 10 km nord for Göteborg.

Venstre hånd fungerer fortsat ikke helt optimalt, men den gamle stjerne føler, han må være sluppet forholdsvis nådigt over chokket.

- Det største problem er, at det er besværligt at forme min snus, siger han og griner, inden han mere alvorligt tilføjer:

- Jeg bliver hurtigt vældig træt. Inden for de fire vægge går det nogenlunde okay, men når jeg går ud og får mange indtryk, bliver jeg hurtigt lidt dizzy. Man kalder det hjernetræthed, forklarer Magnus Wislander.

Venstre hånd fungerer ikke helt, og det besværliggør indtagelsen af snus, beklager Magnus Wislander. Foto: Lars Poulsen

Han fortæller også om den dag, han pludselig mærkede døden stå og ånde sig i nakken:

- Jeg hentede min madkasse. En spadseretur på vel 50 meter – men pludselig begyndte det at flimre for øjnene, og der skete noget i kroppen. Jeg tænkte straks, at nu styrter jeg i betongulvet, men på en eller anden måde lykkedes det mig at gå ned i knæ. Så gik der ligesom et lyn gennem kroppen. Jeg rullede rundt og blev liggende. Folk kom farende. De ringede efter ambulancen, de fik fat i min kone, som nåede frem, inden ambulancen kørte til Sahlgrenska sygehus.

Magnus Wislander er ved siden af jobbet på postkontoret også tv-ekspert og har en tjans som assistenttræner i Redbergslid. Han har været forbi klubben og set en træning.

- Jeg var der og hilste på drengene, men jeg blev lige så forbandet på dem, som inden jeg blev ramt. Det irriterer mig, når de ikke står rigtigt og ikke arbejder korrekt. Jeg sad der og blev irriteret, rasende – og glad, haha!

