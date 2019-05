Efter hjertesorg og nøgen-læk: Nu har hun fundet kærligheden

Da Nora Mørk gik gennem et helvede, blev hun heldigvis for hende ved med at gå.

Som en af verdens bedste spillere har hun gennem de seneste år været udsat for den ene ubehagelighed efter den anden. Først gik hun gennem et hårdt brud med fodboldspilleren Stefan Strandberg, så blev hendes private billeder hacket og delt, og dernæst ramlede hun ind i en forfærdelig skade.

Men nu har det endelig taget en drejning mod det bedre.

For nylig gjorde hun comeback efter sin overrevne korsbånd, som hun pådrog sig i en Champions League-kamp mod Nykøbing F. Håndbold sidste forår, og på kærlighedsfronten er der også godt nyt.

Norske Dagbladet beretter, at der er amoriner i luften mellem Mørk og ishockey-profilen Martin Laumann Ylven, som optræder for Vålarenga.

I flere dage har de delt billeder af hinanden på deres Instagram-stories, som klart indikerer, at han har besøgt hende i Ungarn, hvor hun spiller til daglig.

Romancen mellem de to stod helt klar, da han delte et billede, hvor hun krammer ham bagfra. Her havde han sat et hjerte på fotoet.

I sommer åbnede Nora Mørk sig omkring sit seneste forhold, som forliste, og her fortalte hun, at det var en meget vanskelig tid, da hun og Strandberg brød med hinanden.

- Det var hårdt, men samtidig så jeg det komme. Vi havde været sammen så længe, så det var selvfølgelig meget trist. Vi var meget glade for hinanden, sagde hun dengang.

Nu tilsmiler lykken hende dog også på den front.

Rent håndboldmæssigt kan hun se frem til en Champions League-semifinale med Györ samt et ungarsk mesterskab, før hun næste sæson skal tørne ud for CSM Bucuresti fra den rumænske hovedstad.

