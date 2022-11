Efter hyldest: Dukker ikke op

Da det danske kvindelandshold i håndbold fredag spillede sig i deres første finale i 18 år, blev de hyldet af kronprins Frederik, der sendte dem en hilsen.

Kronprinsen havde efterfølgende et par døgn til at nå til den slovenske hovedstad, Ljubljana, hvis han ville se finalen mod Norge fra tribunerne.

Den bliver imidlertid uden sportsglade Frede i Arena Stožice.

'Vi kan bekræfte, at der ikke vil være kongelige repræsentanter til finalen,' oplyser kongehusets kommunikationsafdeling søndag til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt, hvorfor kronprinsen ikke dukker op, om han skal se finalen, og hvor han i så fald skal se den. Hertil havde kongehuset ingen kommentarer.

Fredag ønskede han spillerne stort tillykke på Instagram med semifinale-sejren over Montenegro.

Kronprinsen dukker heller ikke op til fodbold-VM i Qatar, hvilket han fortalte tidligere på ugen. Inden da havde Ekstra Bladet forsøgt at få et svar fra Frederik, men her svarede han meget uklart:

Kronprins Frederik vil ikke svare på, om han tager til Qatar eller ej i forbindelse med VM

Danmarks EM-finale mod Norge begynder klokken 20.30.