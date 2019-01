Efter kæmpe VM-chok: Bundprop får prygl

HERNING (Ekstra Bladet): Det lignede på forhånd en unfair kamp mellem bundproppen Tunesien uden point og vores svenske naboer, der har fire point med i mellemrunden.

Og det blev det også.

De afrikanske mestre, Tunesien, viste små glimt af deres kunnen på en håndboldbane, men da Sverige strammede grebet, døde spændingen, og kampen endte med en svensk sejr på 35-23.

Selv ikke en meget entusiastisk speaker og et 'kyssekamera' kunne få publikum i gang.

Om Sverige tog for let på opgaven de første ti minutter, eller om svenskerne skulle vænne sig til en virkelighed uden den skadede stjerne Jim Gottfridsson og komme sig over VM-chokket, er uvist.

Flyvende Mosbah Sanaï fra Tunesien bragede i hvert fald tre mål ind bag en sagesløs Andreas Palicka i løbet af få minutter i starten. Ikke en eneste redning fik han i hele kampen.

Tunesiens hårde forsvarsstil gjorde livet surt for Sverige og de få svenske fans i Boxen i starten. Svenskerne hang dog fint på, men lignede ikke et hold, der havde vundet gruppe D de første ti minutter.

Ud med Andreas Palicka, ind med en storspillende Mikael Appelgren krydret med sporadiske klapsalver fik Sverige til at vågne op. Afrikanske fejl blev straffet prompte, stregspilleren Andreas Nilsson fik scoret seks mål de første 30 minutter. 8-8 blev til pausestillingen 19-14 i svensk favør.

Anden halvleg blev en ensidig affære, hvor mange af tilskuerne i Boxen nok sparede klappene til Danmarks kamp. Niclas Ekberg brillerede dog med fem mål de sidste 30 minutter.

35-23 blev de knusende cifre for Sverige, som får to point ekstra på kontoen. Det betyder, at holdet har seks point og møder på mandag Norge.

Dybt berørt Henrik Toft: - Jeg kan ikke tale om René

Se også: Norske medier overgiver sig totalt: Mareridt-Mikkel og sammenbrud

Sådan er de 12 hold: Danmark bedst af alle

Dansk sejr kræver fart og koncentration