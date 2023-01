Efter kampen: Ville ikke have prisen

Han er Danmarks mest scorende spiller og største profil ved dette VM.

Og så er han tre gange i træk blevet kåret som Man of the Match – kampens spiller.

Men det var en hudløst ærlig Mathias Gidsel, der næsten ikke magtede at modtage papskiltet efter sejren over Tunesien.

For selvom han endte på otte scoringer, var det en dag, der i næsten lige så høj grad var stolpe ud, som han selv formulerede det til Ekstra Bladet efter kampen.

- For mig personligt var det en frustrerende kamp. Der var lidt for meget stolpe ud. Nogle gange er det ok at brænde lidt, men jeg er bare ikke god til det, sagde han.

Og derfor burde prisen været gået til en holdkammerat.

- Der var en målmand, der spillede en fantastisk kamp i dag, sagde han og sendte dermed en solid bunke roser mod 250 kamps-jubilaren Niklas Landin.

Mathias Gidsel havde en svær kamp mod tuneserne. Foto: Lars Poulsen

Må ikke brænde så meget

Landin nappede 13 afslutninger og endte med en redningsprocent på 38.

Gidsel hæfter sig ved, at det måske var helt fint at få noget solid modstand, inden VM for alvor brager løs i mellemrunden fra på torsdag.

- Det var en svær kamp. Vi slider meget i forsvaret, for de kommer med mere fysik og får skudt hul i os. Det minder mere om det, vi kommer til at stå overfor, sagde han med henvisning til især kroaterne.

- Vi skal ikke brænde så meget mod dem, der venter nu. Jeg er godt kørende, og Danmark spiller fantastisk. Men vi har brændt lidt for meget, og nu skal vi skrue op, sagde manden, der scorede otte gange på 12 forsøg.

Danmark møder Kroatien torsdag, mens overraskelsen fra USA venter lørdag, inden der er storkamp mod Egypten mandag.

