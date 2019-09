Efter kritik: Dropper omstridt regel midt i sæsonen

En måned inde i den nye håndboldsæson må det nyindførte challenge-system lade livet.

Det nye system, der har fået hård kritik, bliver fjernet i hele indeværende sæson. Det siger Dansk Håndbold Forbunds (DHF) formand, Per Bertelsen, til TV2 Sport efter et møde onsdag.

- Det er en skam, at vi er kommet dertil, men når det nu er gået, som det er, så tror jeg på, det er den rigtige løsning.

- Så vil vi bruge sæsonen til at finde en mere positiv måde at gøre det på fremadrettet, siger han til TV2 Sport.

Med det nye system havde trænerne mulighed for at udfordre en række af dommernes kendelser i de kampe, der blev vist på tv.

De nye tiltag har været til stor frustration for spillere og trænere i flere kampe i både herre- og dameligaen, og DHF valgte derfor lørdag at indkalde alle ligaklubber til et hastemøde om situationen.

At challenge-systemet nu har fået dødsstødet - i hvert fald midlertidigt - er Divisionsforeningens formand, Kasper Jørgensen, godt tilfreds med.

- Det har jeg det fint med ud fra de erfaringer, vi har haft med det, og de tilbagemeldinger, vi har fået fra klubberne. Så er det i den her situation den rigtige løsning. Det er ærgerligt, at vi får startet noget op, som vi er nødt til at få fjernet så hurtigt igen, siger han til TV2 Sport.

Per Bertelsen fortæller til samme medie, at han forventer at se et challenge-system i ligaerne igen "på et andet tidspunkt".

Challenge-systemet har været genstand for kaos i flere kampe i den nye sæson. Blandt andet i opgøret mellem TTH Holstebro og Skjern, hvor kampens sidste minut var præget af forvirring og fejl på grund af challenge-systemet.

Den ligeledes omdiskuterede timeout-knap vil dog fortsat blive brugt.

Den har ellers også været i modvind fra start. I sidste uge nedlagde Team Esbjerg protest til DHF's disciplinærinstans, efter at holdet tabte med 25-26 til Herning-Ikast i damernes pokalkvartfinale efter bøvl med timeout-knappen.

