Efter kritik: Fjernet som dommertræner

Peter Bredsdorff-Larsen er efter pres fra flere klubber blevet fjernet som elitetrænerdommer i dansk håndbold og er blevet afløst af Jan Pytlick.

Det skriver TV 2 Sport torsdag.

Flere klubber har sat spørgsmålstegn ved Peter Bredsdorff-Larsens habilitet, fordi han er medlem af bestyrelsen i Aarhus HC, der spiller i den næstbedste danske række.

Klubberne mener ikke, at man samtidig med en sådan rolle kan uddanne dommerne i dansk håndbold.

Thomas Christensen, der er direktør i Divisionsforeningen, forklarer, at henvendelserne er gået på, at Peter Bredsdorff-Larsen repræsenterer en klub, og i den rolle forsøger han at hverve sponsorer og spillere.

- Jeg har fået henvendelser fra flere klubber, der mener, der var et habilitetsproblem, og de henvendelser har jeg bragt videre, siger Thomas Christensen til TV 2 Sport.

- Der har nogle af klubberne så ment, at de ikke vil betale hans løn, hvis han samtidig bruger den tid, han får løn for, på også at skaffe spillere og sponsorer til sin klub.

Jan Pytlick er afløseren. Foto: Jonathan Damslund

Lytter til betalende klubber

De danske klubber betaler 600.000 kroner via Divisionsforeningen til tre elitedommertrænere. Med i gruppen sidder også regelfortolker Jørn Møller og tidligere topdommer Martin Gjeding.

Bjarne Munk Jensen, der er formand for dansk håndbolds elitedommerudvalg, har lyttet til henvendelserne fra klubberne.

- Det har intet at gøre med, at vi er utilfredse med det arbejde, Peter har udført. Det har vi været særdeles glade ved, og jeg synes, han har ydet en fremragende indsats.

- Men vi lytter til dem, der betaler honoraret til de her elitedommertrænere. Og det er klubberne, siger dommerformanden til TV 2 Sport.

Peter Bredsdorff-Larsen er uenig i beslutningen og mener ikke, han havde et habilitetsproblem.