Efter TV 2-program: Topboss udelukket i to år

Håndbolddomstolen i EHF er kommet frem til en afgørelse.

Det Europæiske Håndboldforbunds dommerchef Dragan Nachevski er blevet udelukket i to år, skriver forbundet på sin hjemmeside.

I TV 2-dokumentaren 'Mistænkeligt spil' mødes han med en, der skal foregive at være forretningsmand, og her falder samtalen blandt andet på matchfixing.

Nachevski afslog tilbuddet, men indrapporterede efterfølgende ikke samtalen til EHF.

Ud over straffen på to år tildeles makedoneren også en bøde på 5.000 euro - svarende til 37.300 danske kroner. Dommen kan appelleres inden for syv dage.

Tidligere på året fik han allerede besked på, at han ikke skulle arbejde, mens der var en undersøgelse i gang.

Desuden undersøges Nachevski stadig for 'manglende integritet og betting-uregelmæssigheder'.

Rapport var stort samtaleemne

Under VM i januar satte TV 2 fokus på mistanke om matchfixing i europæisk tophåndbold, da de beskrev en rapport fra analysefirmaet Sportradar om emnet.

Ekstra Bladet talte i den forbindelse med formand for Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) kommision for organisering og konkurrence, danske Per Bertelsen, om rapporten. Se interviewet her: