Efter vild kritik: Nu svarer de tilbage

Kritikken er regnet ned over dem som en byge af Mathias Gidsel-afslutninger.

Det internationale håndboldforbund (IHF) har fået kritik for først sent onsdag aften at vide, hvem der spiller semifinaler hvor, mens de også er blevet kritiseret for, at Danmark skulle til Stockholm, nu til Polen og så tilbage til Stockholm.

IHF er efterfølgende kommet med et svar, der ganske forudsigeligt lyder på, at det simpelthen er for at dele kvart- og semifinaler lige mellem de to værtsnationer.

'Som I sikkert ved, er verdensmesterskabets motto 'stick together'. Med dette motto besluttede organisationskomitéerne fra Polen og Sverige fra begyndelsen at fordele kampene retfærdigt og organisere et lige antal kvartfinaler og semifinaler i hvert land samt at spille åbningskampen i Polen og finalen i Sverige,' skriver IHF's pressemedarbejder Kirstin Burr i en mail til Ekstra Bladet.

Stockholm-Gdansk-Stockholm. De danske stjerner får set det europæiske luftrum. Foto: Lars Poulsen

Efterfølgende har Ekstra Bladet spurgt, om konsekvensen heraf er, at det kan blive sportsligt unfair, hvilket der afventes svar fra IHF på.

Det er første gang i 12 år, at de to semifinaler ikke spilles samme sted. I 2011 blev begge kampe dog spillet i samme land, Sverige.

'Håbløst'

Den danske håndboldlegende og Viaplay-ekspert Joachim Boldsen er en af kritikerne.

Til Ekstra Bladet kaldte han beslutningen for 'håbløs', 'ekstremt dårligt planlagt' og håbede samtidig, at det ikke vil gentage sig.

Også DHF-sportschef Morten Henriksen sætter ord på IHF's beslutning.

- Det ender nok med, at vores holdning er, at det er en my for meget. Og spørgsmålet er, om vores sport ikke godt kan klare, at semifinaler afvikles i samme land, og at den ene værtsnation så må spille i udlandet.

Fredag klokken 18 spiller Danmark VM-semifinale mod Spanien i Gdansk.

