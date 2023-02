Efter VM-triumf: - Jeg er en del alene

9 kampe på 17 dage.

Slutrundeprogrammet er intenst, når det danske herrelandshold i håndbold drager af sted på medaljejagt.

Jagten i januar endte som bekendt med guldmedaljer, og efter det hæsblæsende VM-program tager Nikolaj Jacobsen nu et velfortjent hvil.

Det fortæller landstræneren til Ekstra Bladet.

- For mit vedkommende handler det lige nu om at komme til hægterne og komme ind i en normal rytme igen. Og at få indhentet noget søvn.

Nikolaj Jacobsen blev hyldet sammen med resten af holdet på Rådhuspladsen i København efter VM-triumfen. Foto: Christian Falck Wolff/Ritzau Scanpix

Efter VM-triumfen blev Nikolaj Jacobsen modtaget med flagallé ved hjemmet på Thurø, og nu ser landstrænerens kalender meget anderledes ud sammenlignet med spillernes efter den travle slutrunde.

- Jeg kommer hjem, og børnene er i skole, og Lenette (hans hustru, red.) er på arbejde. Så jeg er en del alene.

- Spillerne kommer jo hjem til deres holdkammerater og skal videre i klubberne. Så der er da lidt mere stille her, men det passer mig egentlig ganske udmærket.

Der var liv og glade dage, da landsholdslejren vendte retur til Danmark. Nu tager Nikolaj Jacobsen den dog lidt mere med ro end spillerne. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

'Det så ikke godt ud'

Helt fri holder Nikolaj Jacobsen dog ikke.

Lørdag så han kampen mellem Aalborg og GOG, og søndag så han også med, da Magnus Saugstrup blev skadet i pokalbraget mellem Magdeburg og Kiel.

- Nu mangler jeg at få den endelige melding, men det så ikke for godt ud. Den første prognose siger dog, at det heldigvis ikke er så alvorligt som først frygtet, siger landstræneren om Saugstrups knæskade.

Magdeburg-træner Bennet Wiegert vurderede efter kampen, at danskeren ville misse 10 til 12 kampe.