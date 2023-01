Ekspert: Det kan blive dyrt for Pytlick

Jan Pytlick gør klogt i at holde sig fra at arbejde, for det kan meget hurtigt blive en pebret affære

Han sidder og blomstrer på et hotelværelse i Sverige, når Saudi-Arabiens håndboldlandshold lørdag aften spiller VM-opvarmningskamp mod Danmark. Ganske som torsdag aften.

For Jan Pytlick må ikke være med af skattemæssige årsager. Og skulle han finde på at bryde den lov for at være med i Royal Arena, ja, så klapper fælden.

Og det vil han ikke have lyst til, siger Henning Boye Hansen, der er skatteekspert og chefkonsulent i BDO, til Ekstra Bladet.

- Det er relativt nemt. Tager han arbejde uden for Danmark i mere end seks måneder (den grænse har Pytlick overskredet, red.), slipper man for dansk skat, hvis man højst opholder sig 42 dage i Danmark – og i den periode, man er i Danmark, ikke arbejder, siger han.

- Jeg ved ikke, hvor meget Jan Pytlick tjener, men han er nok oppe i den tungere vægtklasse, og så kan man lidt forsigtigt sige, at han nok skal regne med, at det er halvdelen af lønnen, han risikerer at skulle betale, siger Henning Boye Hansen.

Pytlick har erkendt, at han ikke havde undersøgt skattereglerne, da aftalen om landskampene mellem Danmark og Saudi-Arabien kom i stand, og at det kom bag på ham, at han ikke måtte være med på sidelinjen.

- Jeg har vidst et stykke tid, at det nok endte med at blive sådan. Jeg har snakket med skattevæsnet et stykke tid og spurgt om lov, men der har ikke været noget at gøre. Reglerne er, som de er. De kan ikke bøjes nogen steder og skal jo heller ikke.

- Jeg er på en speciel ordning. Når man er i udlandet, så kan man komme på forskellige ordninger. Den ordning, jeg er på, betyder at man ikke må arbejde i Danmark, sagde han onsdag til Ekstra Bladet.

Jan Pytlick til ligakampen mellem GOG og Bjerringbro-Silkeborg i august. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Henning Boye Hansen understreger, at reglen ikke er vedtaget i Folketinget for at tilgodese en mand som Pytlick.

- Det er jo en opfordring til danskere om at arbejde i udlandet. Der er masser af danskere, montører, direktører og mange andre typer, der har stor glæde af den regel, siger han.

Men altså ikke Jan Pytlick. I stedet kan han se kampen lørdag fra hotellet i Malmø.

Ekstra Bladet har fredag aften været i kontakt med Jan Pytlick, der ikke har yderligere kommentarer.