Ekspert: GOG og Aalborg kommer uden tvivl i semifinalen

Det bliver ikke et nervepirrende dramatisk slutspil, der kommer til at udspille sig i herrernes håndboldliga i denne sæson.

Det mener TV2's håndboldekspert Bent Nyegaard, inden de otte bedste hold fra grundspillet lørdag tager hul på slutspillet, som skal afgøre, hvem der skal spille med om medaljer.

Han er sikker på, at GOG og Aalborg Håndbold, der sluttede grundspillet som henholdsvis etter og toer og derfor begge kommer i slutspillet med to point, går videre.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at GOG og Aalborg kommer i semifinalen, siger han.

I gruppe 1, der foruden GOG består af Bjerringbro-Silkeborg (BSH), Sønderjyske og KIF Kolding, regner Nyegaard med, at det kun bliver et spørgsmål om, hvorvidt det bliver GOG eller BSH, der slutter som etter.

- Jeg tror ikke, at de øvrige hold kan gøre så meget i den gruppe. BSH har været fantastisk godt spillende på det seneste. Den gruppe handler kun om, hvem der bliver etter og undgår at møde Aalborg i semifinalen.

I gruppe to er Nyegaard nemlig ret sikker på, at Aalborg tager førstepladsen.

Herudover kommer TTH Holstebro og Skjern til at kæmpe om den sidste plads i semifinalen, mener han. Netop de to hold indleder slutspillet mod hinanden lørdag.

- Jeg tror mest på TTH. Skjern har spillet så ustabilt, at det er svært at spå om, hvor de står, men kampen lørdag bliver deres helt store chance, siger Nyegaard.

Det sidste hold i gruppe 2 er Skanderborg.

En af de helt store overraskelser i dette års slutspil er KIF Kolding, der sluttede grundspillet på ottendepladsen og altså lige netop sneg sig med i det sjove felt.

I klubben er man dog klar over, at konkurrencen bliver yderst hård, og at en semifinaleplads ligger meget langt væk.

- Vi havde på ingen måde regnet med, at vi skulle slutte i top-8. Vi tænkte kun, at det var overlevelse, det handlede om. Men vi er lykkelige for, at vi er med.

- Vi er nok det svageste led af de otte, men vi vil give den en skalle med slutspillet, siger Gunnar Fogt, der er bestyrelsesformand i klubben.

Kolding spiller sin første kamp i slutspillet mod GOG lørdag klokken 18.

Kampen mellem TTH Holstebro og Skjern fløjtes i gang klokken 16.10.

