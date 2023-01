Ekspert: Hansen og Gidsel flopper

De danske håndboldherrer er favoritter til at genvinde VM-guldet, men ekspert frygter, at de flopper i det tilhørende managerspil

Kan Danmarks håndboldherrer vinde VM for en historisk tredje gang i træk som det første landshold nogensinde?

Dét spørgsmål er der mange, som stiller, inden Danmark skal i aktion for første gang ved VM-slutrunden i Sverige og Polen på torsdag mod Belgien.

Og chancerne for dansk guld er gode, mener Ekstra Bladets managerekspert, Frederik Ingemann.

Nikolaj Jakobsen kan styre Danmark til guld ved VM for tredje gang i træk. Foto: Lars Poulsen

Ingemanns ekspertise er managerspil, herunder det forestående VM Håndbold Manager på holdet.dk, hvor han kommer med anbefalinger til Ekstra Bladets læsere.

Som led i sin forberedelse har han kigget de fleste af VM's 32 nationer efter i sømmene, og dommen falder ud i dansk favør.

'Danmarks trup er mindst lige så god, som da vi vandt i 2019 og 2021, vil jeg mene,' lyder det opløftende fra eksperten, som tilføjer:

'Heldet har tilmed tilsmilet Danmark med en meget nem indledende og efterfølgende mellemgruppe, så der er tid til, at både Mikkel Hansen og Mathias Gidsel kan finde deres topniveau efter en problemfyldt optakt.'

Optimismen på Danmarks vegne gengældes hos Danske Spil, der ligeledes rangerer Danmark som favorit. Endda i sådan en grad, at de har valgt helt at lukke for væddemål på dansk sejr over Belgien i første kamp.

I stedet kan du spille på, hvorvidt Danmark vinder med over 13, 14 eller 15 mål.

Danmark hentede to storsejre over Saudi-Arabien i ugen op til VM, og flere kan følge. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Udsigten til danske storsejre frister også mange til at vælge danskere på deres managerhold. Mathias Gidsel er at finde på mere end halvdelen af holdene, mens Simon Pytlick og Niklas Landin er på omkring hver tredje.

Ifølge managereksperten er danskerne dog et dårligt valg i VM Håndbold Manager trods deres status som guldfavoritter - i hvert fald fra start af.

'Et væsentligt aspekt ved de forventet storsejre er, at Nikolaj Jakobsen kan tillade sig at bruge hele truppen i mange af de tidlige kampe, som vi især har set ved de foregående VM-slutrunder.'

'Det ligger allerede i kortene, at Mikkel Hansen ikke skal spille alverden i starten og måske kommer Mathias Gidsel også på skånekost. Selv med den viden er den danske trup dog så bred, at det kan være svært at på om, hvem løber afsted med målene.'

Frederik Ingemann påpeger, at der med garanti gemmer sig guldkorn i den danske trup, med henvisning til at mindre profilerede spillere som Niclas Kirkeløkke og Jacob Holm ved EM sidste år leverede et tocifret antal scoringer i enkelte kampe.

Det er imidlertid ikke værd at satse på, at eksempelvis Simon Pytlick bliver den næste i rækken.

'Jeg kan sagtens forstå det fristende i at vælge en spiller som Pytlick til spotpris, men min bitre erfaring er, at der er flere forbiere end fuldtræffere, når man kaster sig ud i at spekulere om rotation.'

'Især fordi, at sådan nogle lottokuponer jo tager pladsen på ens managerhold fra eksempelvis en stjerne fra en mindre nation, som er garanteret spilletid og en håndfuld mål, omend næppe ti af slagsen.'

Populære Simon Pytlick fandt ikke vej til ekspertens anbefalinger til managerspillet. Foto: Cleaus Bech/Ritzau Scanpix

Managereksperten afslører dog på falderebet, at der er undtagelser for hans kritiske indstilling til valget af danskere.

'Senere i VM bliver Mikkel Hansen og Mathias Gidsel formentlig et must på ens managerhold, men ikke endnu, tror jeg. Til gengæld kan nyhedsstrømmen pludselig gøre andre danskere højaktuelle.'

Et godt eksempel på sidstnævnte skal vi blot tilbage til VM-slutrunden i 2021 for at finde, mindes managereksperten.

'Til en kamp mod Japan var Emil Jakobsen i pressen blevet lovet en startplads, samtidig med at Mikkel Hansen var ude med et maveonde. Så det lå pludselig i kortene, at Jakobsen også skulle skyde straffekast.'

Resultatet blev, at danskeren spillede det meste af kampen og kom på tavlen 12 gange.

Emil Jakobsens 12 mål mod Japan var medvirkende til, at Ingemann sluttede som nummer 22 i VM-managerspillet i 2021. Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix.

'Noget lignende kan ske igen i år - bare uden maveproblemer forhåbentlig,' slutter Ingemann og trækker på smilebåndet.

