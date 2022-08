Ekspert: - Pytlick vil indgå i politisk propaganda

Jan Pytlick siger det kommer til at handle om sport, når han skal stå i spidsen for de saudiarabiske håndboldherrer ved det kommende VM, men det kan han godt glemme alt om.

Den tidligere danske landstræners nye aftale med det saudiarabiske håndboldforbund kommer til at handle om meget mere end sport, når han bliver galionsfigur for deres håndboldherrer.

Det vurderer Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i organisationen Play The Game, som arbejder for ytringsfrihed, åbenhed og demokrati i international sport.

- Jan Pytlick kommer til at indgå i deres politiske propaganda og politiske projekt, som handler om alt andet end sport, siger Stanis Elsborg til Ekstra Bladet.

Pytlick vil ifølge Stanis Elsborg blive spændt for en politisk vogn, hvor han vil indgå i reklamefremstød og profilering af saudiarabisk håndbold.

Det er dog ikke med tanke på at forbedre det saudiarabiske håndboldimage, at Jan Pytlick er hentet ind til posten som landstræner for landet, der aldrig er blevet bedre end nummer 19 ved herrernes verdensmesterskab, påpeger Elsborg.

- Saudi Arabien bruger sporten i meget velstrukturerede og veltilrettelagte politiske projekter. De investerer ikke i sport for sportens skyld.

- Sport er en del af nogle meget langsigtede strategier, som skal være med til blandt andet at skabe et forbedret image for landet, siger Stanis Elsborg med henvisning til de mange dokumenterede brud på menneskerettighederne, som styret i Saudi Arabien står bag.

- Via sporten kan man gå under den normale politiske radar og derved skabe nye diplomatiske forbindelser, nye handelsaftaler, tiltrække turisme og generelt skabe nye forbindelser i det internationale politiske system.

Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Svigter sportens værdier

Jan Pytlick tiltrådte sin nye stilling 17. juli, og han er siden flyttet til den saudiarabiske by Dammam, som ligger på østkysten ud til Den Persiske Bugt.

Her kan han se frem til en klækkelig belønning for sin indsats, men han vil også svigte de værdier, som sporten er bygget på.

- Demokrati, plads til alle, ytringsfrihed og åbenhed er værdier som sportens og idrættens verden bryster sig af. Det er værdier, som det danske foreningsliv er bygget på - og det er værdier, som Jan Pytlick og mange danskere kommer ud af.

- De værdier står et land som Saudi Arabien slet ikke for, og Jan Pytlick bakker op om et mere lukket værdisæt, når han tager et job som det her, siger Stanis Elsborg.

Foto: Rasmus Baaner/POLFOTO

Sporten bliver autoritær

Ifølge Stanis Elsborg, så risikerer idrætten og sportens verden at blive langt mere autoritært og lukket, hvis udviklingen med at give lande som Saudi Arabien mere indflydelse fortsætter.

- Kan det ikke gå omvendt? At lande som Saudi Arabien bliver mere åbne ved at blive indlemmet mere i sportens verden?

- Nej, det har jeg meget svært ved at se. Og jeg har meget svært ved at finde eksempler på, at det har ladet sig gøre tidligere, siger han med henvisning til Kina.

Han påpeger, at Kina i løbet af de seneste 20 år har afholdt en perlerække af sportsbegivenheder, uden at det har haft positive ændringer på menneskerettighedsområdet i landet.

- Og man kunne lave samme fortælling i Rusland. Så jeg har stadig til gode at se, at et engagement på denne måde i den saudiarabiske idræt kan være med til at lave revolutionære samfundsmæssige forandringer.

Pytlick nægtede at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Foto: Ole Frederiksen/POLFOTO

Jan Pytlick har lavet en etårig aftale, men har ikke afvist, at aftalen kan forlænges.

Hovedpersonen selv ville kun svare på spørgsmål om det sportslige, da Ekstra Bladet søndag fangede ham på telefonen.

- Alt det, der ikke har noget med håndbold at gøre, har jeg ingen kommentarer til, sagde Jan Pytlick, da Ekstra Bladet forsøgte at spørge ind til hans kontroversielle aftale med det saudiarabiske håndboldforbund.

