Ekspert råber op: Udsæt den håndbold-slutrunde

Tidligere toptræner mener, at EM i herrehåndbold vil være så påvirket af corona, at man bør udskyde turneringen

Danmark har Jannick Green siddende i isolation. Derfor blev den første af de to testkampe mod Norge aflyst torsdag.

Lørdagens tilsvarende forberedelse mellem Sverige og Holland blev også aflyst på grund af positive tests på begge hold.

Andre lande som Frankrig, Kroatien og Bosnien-Herzegovina har også haft positive tests, og den situation gør, at EM-slutrunden i håndbold sandsynligvis vil blive påvirket af coronaen.

- Forholdene har været forskellige for deltagerholdene, når de kommer til slutrunden. Lande som Danmark, Frankrig, Kroatien og Bosnien har tilfælde. Så der vil ikke være nogen sportslige retfærdighed i det mesterskab, siger den tidligere toptræner Magnus Grahn, der er ekspertkommentator for den svenske tv-stationen SVT.

Bør træffe en hård beslutning

Mens Slovakiet har meldt ud, at man kun fylder 25 procent af arenaerne med tilskuere, er der ingen restriktioner i Ungarn, hvor hallerne bliver fyldt op. Det er her, Danmark spiller alle sine kampe.

- Slutrunden vil blive påvirket meget af det. Jeg mener, at det europæiske håndboldforbund sammen med arrangørerne bør træffe en hård beslutning omkring tilskuer-restriktioner. Måske endda spille helt uden tilskuere for at bære slutrunden igennem uden at blive ramt, siger Grahn.

Derfor opfordrer han nu til drastiske metoder: En flytning af slutrunden.

- Det ville være passende i det mindste at overveje at flytte det, så det vil blive afviklet på en sportslig facon uden risiko for smitte.

EM i herrehåndbold begynder torsdag, hvor Danmark skal i kamp kl. 20.30 mod Montenegro.

Danmark har spillet én opvarmningskamp forud for mesterskabet. Det skete lørdag, da Norges medaljekandidater blev kørt over i en noget ensidig affære.

Efter kampen erkendte landstræner Nikolaj Jacobsen, at det er vanskeligt at forberede sig til kampene.

- Man aner ikke, hvad man skal forberede sig på. Hvem er med, og hvem er ikke med i forhold til corona. Det bliver nok den største udfordring for os.

- Det er røvirriterende. Der er ingen aktuelle kampe, jeg kan bruge til at forberede mig. De andre får den her til at forberede sig med i dag, så det er da rigtig irriterende. Jeg kan bedst lide at være godt forberedt, så man ved, hvad der kommer.

