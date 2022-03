Ekspert reagerer på Hansen-chok

Tidligere træner for det danske kvindelandshold Jan Pytlick tror ikke, at det vil få konsekvenser for Mikkel Hansens karriere, at han nu er dømt ude de næste fire til seks måneder

Den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen er ude resten af sæsonen på grund af komplikationer efter en operation.

Han kommer derfor ikke til at spille håndbold de næste fire til seks måneder og har dermed spillet sin sidste kamp for PSG.

Men den mangeårige håndboldtræner på både herre- og kvindesiden, Jan Pytlick, ser ikke, at den lange periode væk fra håndbolden vil have konsekvenser for karrieren. Tværtimod.

- Han har spillet mange kampe i Champions League og ligaen i Frankrig, så det, at han får en pause, er måske i virkeligheden godt for ham, siger håndboldeksperten til Ekstra Bladet.

Jan Pytlick understreger, at han selvfølgelig ikke kan snakke ud fra en lægefaglig viden i forhold til blodproppen i lungen og skaden i knæet, men han er overbevist om, at han har den faglige hjælp og støtte, der nok skal sørge for, at han vender stærkt tilbage til håndboldbanen.

- Han har dygtige folk omkring sig, så jeg tror ikke, det bliver noget problem.

Mikkel Hansen har spillet i PSG siden 2012. Foto: René Schütze/POLFOTO

Vil være klar til landsholdet

Jan Pytlick ser også, at legenden nok skal være klar til landsholdet til den næste store slutrunde i januar.

- Jeg tror ikke, det får en betydning for landsholdet. Specielt ikke når der er så lang tid til, at landsholdet skal samles igen, siger han og fortsætter.

- Når Mikkel Hansen slutter sig til landsholdet sidst på året, så har han formentlig fået nok tid til at komme op i omdrejninger med landsholdet igen. Han kender jo spilkonceptet.

Til gengæld tror Pytlick, at det er slag for Aalborg Håndbold, som 34-årige Mikkel Hansen skifter til i sommeren.

- De (Aalborg Håndbold red.) kan godt komme til at mangle ham. Det vil selvfølgelig være et problem.

Men når han endelig er klar til at spille i den rød-hvide trøje i Aalborg, mener Pytlick, at han hurtigt får en vigtig rolle, selvom Mikkel Hansen vil mangle flere måneders kamperfaring.

- Han er så spilintelligent, så han skal nok glide hurtigt ind på holdet.

Mikkel Hansen er har vundet 18 titler med PSG og er blevet valgt som den bedste spiller i verden tre gange (2011, 2015 og 2018).