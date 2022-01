Håndbold ... 12. jan. 2022 kl. 07:44 Gem artikel Gemt artikel

Eksperten dropper danskerne: Her er målkongerne

Hellere konge for en miniput end miniput for et kongehold. Det er mantraet for Ekstra Bladets managerekspert, som dropper danskerne til 1. runde i EM Håndbold Manager