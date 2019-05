Eksperterne enige: Han er Danmarks næste superstjerne

Håndboldens harpiks-sputnik mener, Mikkel Hansen sikkert er bedst til at være Mikkel Hansen – han koncentrerer han sig om at være Lasse Møller

ODENSE (Ekstra Bladet): Han er en humoristisk, laktoseintolerant harpiksbomber fra landet, der er flyttet hjemmefra de gylleindsmurte agre i Gudme og helt u’ te’ O’ense for at bo på fjerde sal med altan sammen med kæresten Ida.

Lasse Møller, 22, er det største danske håndboldtalent siden Mikkel Hansen. 199 cm lang, 101 kilo mager og ligner en udhungret hund en fredag eftermiddag, når han serverer kaffe tæt på Munke Mose i den fynske hovedstad.

Han lider forhåbentlig ikke af guld-intolerance, for ’bønderne’ fra GOG går denne sæson benhårdt efter det ædleste metal, og ni år efter en dundrende konkurs og tvangsnedrykning til 2. division er de gule og røde fra Sydøstfyn allerede semifinaleklar.

Han ville formentlig som reserve have kunnet kaldt sig verdensmester i januar, men han blev sendt ud af spillet af en knæskade 7. oktober, da han var ligatopscorer og spillede håndbold på et – også for ham selv – helt ufatteligt højt niveau.

- Jeg var muligvis tiltænkt en rolle i det VM, men jeg ærgrede mig ikke. Jeg jublede med i sofaen og glædede mig over, at jeg var i stand til at spille håndbold igen, siger Lasse Møller.

Som han i oktober glædede sig over, at han trods alt ’kun’ var ramt af en ledbåndsskade, når frygten nu gik på korsbåndet.

- Jeg synes, det handler om at finde de lyse sider, og korsbåndsskader er jo det, alle håndboldspillere konstant frygter, siger han.

Hvordan er det at være dig? Forventningerne er voldsomme!

- Til tider giver det rigtig meget pres, men jeg har det jo stadig bare sjovt. De eneste, jeg har prøvet at overgå, har været dem, der var gode hos modstanderne, siger manden, der mere end aner, hvad det næste spørgsmål handler om.

Mikkel Hansen!

- Ja, den har jeg hørt. Jeg synes jo slet ikke, der er nogle paralleller, ud over vi spiller venstre back, er fra Danmark og GOG. Jeg ser mig sig selv som Lasse Møller.

Og så må han leve med at være Mikkel Hansen?

- Ja, og det tror jeg også, han klarer okay, haha.

Lasse Møller trives på fjerde sal i Odense sammen med kæresten Ida, der naturligvis også er håndboldspiller - pt i Gudme HK i 1. division. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Din næsten-onkel Søren Kildelund sagde engang, at’ ham Lasse kan blive god, hvis han gi’er.’ Hvad mente han?

- Haha, jeg tror, det er fordi, jeg som yngre havde svært ved at acceptere mig selv som kun håndboldspiller. Jeg kom sent i gang med alt det, der ikke er sjovt – eksempelvis styrketræning - for jeg ville grundlæggende bare have det sjovt sammen med mine venner og mener i øvrigt stadig, at én assist gør to mennesker glade.

- Det med det sure slid er jeg heldigvis kommet efter. Sådan er det vel i livet, hvis du vil opnå noget. Du kommer til at gøre mere af det, du ikke gider, end det, du gider.

Mikkel er vel et forbillede?

Vi løb jo som børn rundt i hallen og legede med ham og de andre. Vi var tit i samme omklædningsrum til træning. Han har jo løftet landsholdet helt op på den øverste hylde.

Du forlænger og forlænger med GOG. Hvorfor?

- Jeg har en position og er et sted i min karriere, hvor det at få meget ansvar på et hold er noget, jeg ikke kan få så mange andre steder. GOG er jo stadig efter konkursen et hold, der lægger på hvert år. Hvor jeg før skrev med GOG, der gerne vil i slutspillet, skriver jeg nu med GOG, der vil spille om medaljer.

- Jeg kunne sagtens være rejst til en udenlandsk klub og måske spille ti minutter pr. kamp, men jeg vil gerne være så dygtig, jeg kan blive, inden jeg rejser. Men udlandet har altid været en drøm. Jeg er ikke nervøs. Der er masser af interesserede, og det er da et kæmpe privilegium. Det banker jo lidt på døren.

Men du tager vel en sæson mere?

- Ja. Vi er et sted i GOG’s historie, hvor vi skal til at vinde igen.

Hvad betyder GOG egentlig for dig?

- Hold da kæft! Æh… GOG er det, andre mennesker vil kalde HJEM, det må være det tætteste, jeg kan komme. Mit rigtige hjem er 500 meter fra hallen. GOG er min anden familie. Der er nogle fætre i Hesselager, men de spillede fodbold…

Og så er der festerne…

- Der er gang i den.

Nøgenløb?

- Optager du?

Ja!

- Jamen… Det er jeg sgu ikke bleg for at sige! Det er jo en del af GOG. Der er ingen, der tvinger dig til det, men pludselig løber en masse gutter rundt om hallen. Så er der en gruppe her, der løber nøgenløb. Så er der en gruppe her, og folk ser det og siger: Nå, nu kom der igen nogen løbende nøgne gennem hallen. Så griner folk lidt af det, siger Lasse Møller og tilføjer:

- Jeg håber ikke, der er nogen, der føler sig krænkede. Det er ikke for at støde folk, og herude er der ikke mange, der løfter et bryn! De siger bare… Nå!

Eksperterne: Vildt imponerende - en funklende stjerne

Lars Krogh Jeppesen - her i godt selskab med Rasmus Lauge under EM 2018 i Kroatien - er imponeret af den 22-årige bagspiller fra GOG. Foto: Lars Poulsen

LARS KROGH JEPPESEN, DR

Hvem er det største talent i dansk herrehåndbold?

- Det er ham GOG-manden! Lasse Møller.

Hvorfor?

- Han er vildt imponerende, og hvis kan han holde sig fri af skader og lægge et par ekstra kilo bøffer på, har han alle muligheder for at blive den allerbedste! Teknisk og taktisk er han allerede i top, han virker til at være mentalt stærk og er et langt skridt foran alle sine jævnaldrende.

Mikkel Hansen?

- Det er altid farligt at sammenligne. Som Mikkel spillede under VM, var det jo som om, han kom fra en anden planet, og det bliver svært at ramme dét ekstreme niveau. Men Lasse Møller kan komme rigtig langt, og SKAL man sammenligne, skal man vel fange den 22-årige udgave af Mikkel. Han var i Barcelona på det tidspunkt – men kom jo også retur.

Hvad skal han gøre?

- Samle erfaring, holde sig skadesfri, vælge den rigtige klub i udlandet – og så synes jeg, han skal insistere på at komme ind og dække i midterforsvaret og suge til sig. Han er ret unik og kan de næste 10-12 år blive et omdrejningspunkt på landsholdet.

Daniel Svensson forventer store ting af den unge fynbo de næste 10-12 år på landsholdet. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

DANIEL SVENSSON, TV2

Hvem er det største talent i dansk herrehåndbold?

- Lasse Møller!

Hvorfor?

- Han er en komet, der allerede gør en forskel i hver eneste kamp. Andre talenter funkler engang imellem, Lasse gør det stort set hele tiden. Han har vilje og udstråling. Andre backs bruger år på at nå dertil, hvor han allerede ER. En funklende stjerne.

Mikkel Hansen?

- Linket kunne være, at de begge i en tidlig alder dominerer og afgør kampe angrebsmæssigt.

Hvad skal han gøre?

- Han skal lære, at én fejl kan afgøre en Bundesliga-kamp – ja, smadre en hel sæson. At sende otte hopskudsmål sikkert i kassen i hver kamp, før han forsøger det ekstraordinære og spare lidt på indspil til stregen bag om ryggen, så han kun gør det i hver tredje kamp. Gode guitarister fyrer også soloerne af tidligt i karrieren. Jeg lærte det aldrig – det gjorde Mikkel Hansen!

- Lasse Møller har niveauet. Nu skal han lære situationerne.

