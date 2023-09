Ekstraregning aflyst: DR sikrer eksklusive rettigheder

DR har købt rettighederne til at vise europæisk håndbold for både kvinder og mænd i de kommende tre sæsoner

DR kommer de danske håndboldfans til undsætning.

De har sikret sig rettighederne til at vise kampe fra den største europæiske turnering for både kvinder og mænd - EHF Champions League Women og Machineseeker EHF Champions League - i de kommende tre sæsoner.

Det oplyser DR på sin hjemmeside.

185 kroner, nej tak

Der var ellers lagt op til, at danskerne skulle hoste op med et månedligt beløb på 185 kroner for at få adgang til verdens fineste turnering, da sportsmarkerting-virksomheden Infront Sports & Media ejede rettighederne.

Men den regning kan nu krølles sammen og smides i skraldespanden.

DR oplyser, at planen er at vise en kvindekamp og en herrekamp hver runde.

- Som udgangspunkt vil vi prioritere at vise kampe med de danske hold, så længe de har en rolle at spille i turneringen. Og med de mange stærke danske hold, der er med i denne sæson, så tillader vi os at forvente noget rigtig stort, siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten, til mediet.

DR sender EHF Champions League-håndbold på DR1, DR2 og DRTV.

Første kamp fra EHF Champions League vises onsdag med optakt fra klokken 20.35 og kampstart klokken 20.45 på DR2 og DRTV, når GOG’s herrer møder RK Celje Pivovarna Lasko, lyder det.

Men det betyder altså også, at Aalborg Håndbold, der onsdag møder Kielce ude, ikke bliver vist på DR.