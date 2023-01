Elendig VM-optakt: Skandale på hotellet

Mens Mikkel Hansen, Nicklas Landin og resten af de danske drenge ikke mangler noget som helst i forberedelserne til den kommende VM-slutrunde, så er historien noget anderledes hos nogle af de mindre deltagernationer.

For eksempel måtte Kap Verde mandag aften i al hast skifte hotel i Göteborg, fordi forholdene for spillerne simpelthen var for ringe.

Det skriver svenske Aftonbladet.

- Jeg forstår ikke, hvad hotellet tænkte. Nogle af spillerne er to meter høje og vejer over 100 kilo. Ikke desto mindre måtte de ligge i trækøjesenge, som styrtede sammen.

- Så jeg måtte køre dem til et andet hotel sent om aftenen, hvor de tjekkede ind og var i seng ved midnat. Det var pinligt, siger Nilton Delgado, der er en af sponsorerne for Kap Verdes landshold.

Tjekker ind onsdag

Nilton Delgado, der bor i Sverige, sponsorerer Kap Verdes ophold i værtsnationen sammen med to øvrige sponsorer, indtil Kap Verde officielt tjekker ind på deres VM-hotel onsdag eftermiddag og kommer i slutrundearrangørernes varetægt.

Kap Verdes VM-hold har ladet op til slutrunden i Schweiz, men takket være de private sponsorer kunne landsholdet rejse direkte til Sverige i stedet for at vende hjem til ø-nationen ud for det vestafrikanske fastland for et par dage.

Favorit i åbningskamp

Det har givet en noget bedre forberedelse for det afrikanske mandskab, der overraskende blev toer ved de afrikanske mesterskaber i sommer foran nationer som Algeriet og Tunesien.

På trods af hotelskandalen ...

- Vi betaler hotel, mad og bus til holdet. Spillerne er meget taknemmelige, siger Delgado, der har fungeret som organisator, da lederstaben omkring Kap Verdes VM-hold er 'lille og uorganiseret'.

Kap Verde indleder VM torsdag som favorit mod Uruguay.